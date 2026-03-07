Tempo di derby in B Interregionale, Messina fa visita a Barcellona

Coach Sidoti presentando la sfida di domenica ha detto: "Loro hanno uno dei migliori quintetti del campionato, la loro piazza merita una categoria diversa"

MESSINA – Un derby sempre sentito, ma soprattutto uno snodo importante in chiave classifica. La EcoJump Messina Basket School si prepara alla trasferta di domenica sul parquet di Barcellona per una gara che mette in palio punti pesanti nella corsa ai playoff. La formazione allenata da Pippo Sidoti arriva all’appuntamento con entusiasmo dopo il successo ottenuto nell’ultimo turno contro la Virtus Molfetta e con la consapevolezza di affrontare una delle squadre più attrezzate del campionato. Turno di riposo invece per la Svincolati Milazzo

“È una partita importante perché è la prossima – spiega coach Sidoti – ma sappiamo bene che all’andata abbiamo già perso in casa contro di loro e quindi conosciamo la forza di questa squadra. Secondo me, insieme a Viola, Monopoli e Ragusa, ha uno dei migliori quintetti del campionato. Hanno il play Fraga che forse è il giocatore più forte della categoria, poi Aguzzoli tra i migliori numeri tre, oltre a Bastianelli, Cessell e Malkic: un quintetto davvero molto forte. Anche dalla panchina possono dare tanto”.

La EcoJump Messina andrà al PalAlberti con l’obiettivo di giocarsi fino in fondo le proprie carte: “Noi andiamo lì a giocarci la nostra partita, come abbiamo sempre fatto – prosegue Sidoti – è normale che vincere a Barcellona significherebbe mettere un tassello importante per entrare nei playoff. Sappiamo che è difficile, ma non impossibile”.

A spingere la squadra giallorossa ci sarà anche il sostegno dei tifosi, che seguiranno in buon numero la trasferta, come confermano i dati della prevendita: “I tifosi ti stimolano, ti caricano, sai di non essere solo – sottolinea il tecnico – per noi è importante averli vicini, soprattutto in un campo caldo e in un derby molto sentito. Siamo contenti che saranno accanto a noi e potranno darci una spinta in più per cercare la vittoria”.

Sidoti si è incrociato spesso nel corso della carriera con Barcellona e negli ultimi anni il derby è diventato quasi una classica del territorio. Un confronto che meriterebbe probabilmente palcoscenici più prestigiosi, ma oggi resta comunque uno spot importante per il basket della provincia messinese: “Barcellona merita sicuramente categorie diverse – conclude il coach – perché ha vissuto la B d’Eccellenza, la A2 e ha un pubblico straordinario. È una realtà che ha dato tanto alla pallacanestro siciliana. Anche Messina ha vissuto momenti importanti, ma per tornare a livelli più alti serve un impegno forte dell’imprenditoria. Sarebbe bello avere in provincia tre o quattro squadre in B nazionale: Barcellona può ambire a questi livelli, noi siamo ancora in una fase di crescita e di assestamento”.