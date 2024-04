Se Messina diventa “Springfield”: all’Officina del Sole il doppiatore di Telespalla Bob

Mirko Fabbreschi, voce al canto del personaggio dei Simpsons e di molti altri, parlerà di doppiaggio e colonne sonore mercoledì 17 alle 18.30

MESSINA – L’Officina del Sole ospiterà Mirko Fabbreschi, in un evento in cui si parlerà di colonne sonore per cinema e tv, doppiaggio e cartoon school. L’appuntamento è per mercoledì 17 aprile alle ore 18.30, nella sede di via Giacomo Venezian.

Da Telespalla Bob a Cleveland: chi è Mirko Fabbreschi

Mirko Fabbreschi è il leader dei Raggi Fotonici, coi quali realizza dal 1996 sigle e colonne sonore di molti cartoni animati e programmi televisivi per ragazzi. Per la TV è autore di numerosi format per ragazzi ma è stato anche conduttore radiofonico (Radio Italia) e televisivo (Music Box, Rai Due, Rai Gulp). Al doppiaggio è adattatore musicale, voce al canto di personaggi come Gumball (Lo straordinario mondo di Gumball), Clarence, Cleveland (1 Griffin), Telespalla Bob (I Simpsons), Onion (Apple e Onion) e direttore di doppiaggio musicale. Come compositore scrive colonne sonore per il cinema (CUB, Aquile Randagie), per il teatro (Kobane Kalling di Zerocalcare, Corpicino di Tuono Pettinato, Cinzia, ovvero l’amore non si misura in centimetri di Leo Ortolani), audio-libri per DeAgostini e spot pubblicitari per Rai, Pubblicità Progresso, Made in Italy.

È autore, con Alda Teodorani, dell’audiolibro 15 desideri (Flaccovio Editore) e dei libri Cartoon Heroes – gli eroi delle sigle tv (Kappa Edizioni) e Carta Canta – quando i fumetti diventano canzoni (Lavieri Editore). Ha diretto la Cinecittà Orchestra per l’opera editoriale Fratelli d’Italia – l’inno di Mameli spiegato ai ragazzi (DeAgostini). È stato docente di corsi di formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università La Sapienza di Roma, presso l’Istituto Europeo di Design ed è ideatore e responsabile nazionale del metodo didattico Cartoon School. È il Direttore Creativo di Musicomics – Premio Romics Musica per Immagini.