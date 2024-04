Se ne va l’avvocato Gianni Miasi, ultimo signore della politica e della professione

Si è spento a 74 anni dopo una breve malattia, è stato sindaco di Roccalumera per 10 anni. Si è spento a 74 anni dopo una breve malattia, è stato sindaco di Roccalumera per 10 anni. I funerali lunedì 15 aprile nella chiesa S. Maria della Catena

MESSINA- Era un signore vero l’avvocato Gianni Miasi, uno degli ultimi professionisti che oltre alla toga indossava la cortesia e la gentilezza come abito imprescindibile. 74 anni, amava la sostanza oltre la forma sempre e accanto all’impegno professionale si era speso per la sua comunità, scendendo in politica molto presto. Per dieci anni è stato sindaco di Roccalumera. Si è spento ieri dopo una breve malattia.

Primo cittadino della sua comunità per due legislature, fino al 2013, vice presidente della Provincia, al suo attivo molti profetti importanti come la rotatoria nei pressi dello svincolo autostradale, il ponte Allume, piazze e sistemazione di strade cruciali. I funerali saranno celebrati lunedì alle 16 nella chiesa S. Maria della Catena, a Roccalumera.