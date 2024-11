“Se ti fa male non è amore”, da Messina no alla violenza sulle donne

In occasione della Giornata nazionale, un corteo si è svolto stamattina da Piazza Cairoli, con i rappresentanti delle istituzioni

MESSINA – Anche Messina dice basta. In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, stamattina si è svolta una marcia da Piazza Cairoli fino all’isola pedonale. Il sindaco Basile, la prefetta Di Stani, la rettrice Spatari, l’assessora Calafiore, carabinieri, polizia, studenti degli Istituti superiori e cittadini insieme per affermare un principio stampato pure nelle magliette: “Se ti fa male non è amore”. Una maglietta con il logo della manifestazione che, per questa edizione 2024, è stato disegnato da studentesse e studenti del liceo “Seguenza”.

La manifestazione si inserisce nell’ambito delle iniziative attuate all’interno del Protocollo interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere nella provincia di Messina. Protocollo sottoscritto in Prefettura proprio il 25 novembre del 2018.

Foto tratte dalla pagina Fb del sindaco Basile.

