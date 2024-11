Romeo, era accusato di traffico d’influenze nel contesto dell’inchiesta su presunti illeciti nella concessione d’alcuni appalti in concorso con varie persone

NAPOLI – L’ex capogruppo del Partito democratico alla Regione Calabria, Sebi Romeo, è stato assolto con formula piena dal giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli. Per Sebi Romeo, lo scorso 15 gennaio la Procura di Napoli, dopo aver chiesto gli arresti domiciliari, era scattata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, peraltro annullata il mese successivo.

L’accusa nei confronti di Sebi Romeo, assolto con formula piena dal Tribunale di Napoli, era di traffico d’influenze nel contesto dell’inchiesta su presunti illeciti nella concessione d’alcuni appalti in concorso con varie persone tra le quali il “big” piddino Nicola Oddati: secondo la Procura partenopea Romeo avrebbe ricevuto 10mila euro per favorire l’imprenditore di Pozzuoli Salvatore Musella



Soddisfatti i gli avvocati difensori, Polimeni e Giuseppe Camera per l’assoluzione “da un’imputazione infondata i cui fatti, già di per sé chiari, hanno trovato piena smentita”, rivelandosi ”interpretazioni accusatorie di vicende esclusivamente e pacificamente politiche” . Che evidenziano, al contempo, come il loro assistito sia stato “l’unico degli imputati ad aver scelto il rito abbreviato, scelta attraverso la quale sin da sùbito è stato smentito pienamente il teorema accusatorio”.