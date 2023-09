Seconda vincente per la Top Spin Messina in Champions League - Tempostretto

Superati nettamente i rumeni dell'Odorheiu Secuiesc, oggi ultima partita del girone alle ore 18 contro i padroni di casa dell'Ostrov z.s.

Immediato riscatto con un successo perentorio della Top Spin Messina EuCI nella seconda giornata del gruppo C della prima fase di Champions League di tennistavolo. A Havlíčkův Brod, in Repubblica Ceca, i ragazzi allenati dal tecnico Wang Hong Liang hanno superato per 3-0 i romeni del Css Szak Odorheiu Secuiesc, mettendo in campo un mix di forza, classe e concentrazione.

Festeggiata la prima vittoria con i sigilli di Amato, Stoyanov e Matteo Mutti la formazione guidata da Wang Hong Liang concluderà oggi il suo cammino nel girone C di Champions League affrontando i temibili padroni di casa dell’Ostrov z.s. Match in programma alle ore 18 e come i precedenti sempre in diretta streaming sulla piattaforma Ettu.tv.

Antonino Amato – Gyorgy Szilard 3-0 (11-8, 11-5, 11-9)

Splendido il debutto nella massima manifestazione continentale di Antonino Amato che ha regolato con un secco 3-0 Gyorgy Szilard. Avvio dirompente (4-1) del siciliano, raggiunto in seguito dal rivale sul 6-6. A quel punto Amato ha nuovamente accelerato, chiudendo il set 11-8. Ancora più largo il margine acquisito nel secondo parziale, vinto per 11-5 senza troppi affanni. Nel terzo Amato è riuscito a completare l’opera, recuperando da 7-8 e prevalendo 11-9 grazie al secondo match-point disponibile. Una prova praticamente perfetta, al ritorno tanto atteso in un impegno ufficiale con la maglia della Top Spin.

Niagol Stoyanov – Sebastian Loso 3-2 (11-13, 6-11, 11-8, 11-6, 6-5)

Nel secondo singolare è riuscita la grande rimonta da 0-2 a 3-2 a Niagol Stoyanov contro Sebastian Loso. Partito forte (7-4), Stoyanov si è trovato a condurre anche sul 9-8, poi ha dovuto annullare due set-point all’avversario, cedendo al terzo per 11-13. Loso ha incamerato pure il secondo parziale, avanzando dal 6-6 all’11-6. Montagna da scalare per Stoyanov, bravo a reagire. Iniziale 4-0 in suo favore nel terzo set e successiva parità (6-6) che Stoyanov ha spezzato involandosi verso l’11-8 utile a riaprire il discorso. Travolgente l’avvio (7-0) della quarta frazione per Stoyanov che, approdato con sicurezza sul 10-2, ha tagliato il traguardo per 11-6. Al cardiopalma la “bella”. Loso in vantaggio per 4-0 e poi 5-3, ma tirando fuori gli artigli, senza più sbagliare nulla, Stoyanov ha saputo capovolgere il risultato, sventando due match-point, agganciando il rivale e poi trionfando per 6-5 al “sudden death”. Applausi.

Matteo Mutti – Tamas Szabolcs 3-1 (11-5, 8-11, 11-7, 11-3)

Matteo Mutti ha messo il sigillo finale alla vittoria con il 3-1 inflitto a Tamas Szabolcs. Il mantovano ha dettato legge in apertura (9-2), passando 11-5 nel primo set. Szabolcs ha pareggiato i conti in virtù dell’11-8 del secondo parziale. Mutti non si è comunque scomposto, ha ripreso a macinare e si è staccato dal 6-5 del terzo, conquistato per 11-7. Sulle ali dell’entusiasmo il portacolori della Top Spin Messina EuCI si è imposto in maniera netta per 11-3 nel quarto e il sipario è definitivamente calato.

