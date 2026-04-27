Sede della VII Municipalità a Spartà, ecco cosa prevedono i lavori

Investimento da 200mila euro per uffici e aula consiliare

Tredici villaggi, una nuova casa. A Spartà prenderà forma la sede della sesta Municipalità, punto di riferimento per una circoscrizione che riunisce Castanea, Salice, Ortoliuzzo, Spartà, San Saba, Rodia, le quattro Masse, Piano Torre, Acqualadrone e Gesso. L’iter ha subito un’accelerazione decisiva con l’approvazione, da parte del commissario Piero Mattei, del Documento di Indirizzo alla Progettazione.

La sede sorgerà nell’ex scuola di Spartà, un edificio a un solo piano sulla Strada Statale 113 dir, finora utilizzato come seggio elettorale. Un passaggio reso possibile grazie al ruolo della società Patrimonio Messina SpA, che ha messo in valore il bene rendendolo disponibile per l’ente proprietario, confermando un’importante funzione di supporto al Dipartimento Patrimonio nelle operazioni strategiche.

Il piano di interventi e i costi

Palazzo Zanca ha stanziato un investimento complessivo di 200mila euro, coperto da fondi comunali, per trasformare i circa 200 metri quadrati della struttura. Il sopralluogo del Dipartimento Servizi Manutentivi ha confermato che l’edificio necessita di un intervento organico per cambiare la destinazione d’uso e diventare pienamente funzionale.

I locali ospiteranno spazi per i dipendenti, un ufficio per l’accoglienza del pubblico, la stanza del Consiglio e quella del presidente. Sono stati previsti interventi di sostituzione degli infissi, climatizzazione, cablatura internet e la realizzazione di una rampa esterna per garantire l’accessibilità.

Prossimi passaggi: progettazione e appalto

Con il via libera del commissario al documento di indirizzo, il Dipartimento potrà ora procedere con l’affidamento della progettazione e poi con l’indizione della gara d’appalto per l’esecuzione materiale dei lavori.