Pericoli e crepe ella strada che porta al casello di Ponte Gallo

“La bretella che collega la strada statale 113 in località Ponte Gallo con la tangenziale si presenta con avvallamenti e crepe e crea disagi ai numerosissimi mezzi che transitano per entrare nella tangenziale direzione solo per Messina”.

A denunciarlo ancora una volta è il consigliere della VI cicrcoscrizione Mario Biancuzzo che aveva già presentato la stessa segnalazione lo scorso 18 agosto senza però ottenere nessun risultato. Il consigliere non vuole creare inutili allarmismi, ma con un report fotografico inviato al Cas e al sindaco De Luca vuole mostrare che giorno dopo giorno le condizioni di questa strada, quotidianamente percorsa da centinaia di mezzi che imboccano il casello verso Messina, peggiorano drasticamente.

«Le fessure sono più larghe e gli avvallamenti sono più profondi. Chiedo la realizzazione di tutte le opere necessarie per consentire l’ingresso in sicurezza bisogna intervenire subito».

Biancuzzo ricorda che il 9 settembre 2013 un cittadino residente nel villaggio collinare di Gesso, mentre percorreva la strada statale 113 a bordo della sua moto per raggiungere Ponte Gallo, giunto all’incrocio con l’ingresso in tangenziale si è scontrato con un altro mezzo perdendo la vita: «Io segnalo. Nessuno può dire domani io non lo sapevo».