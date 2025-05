Segno d’affetto di un cittadino verso un alberello

E' responsabilità del Comune prendersi cura degli alberi ma quando lo fa un cittadino, seppure a modo suo, è un grande segnale di attenzione che fa bene a tutti

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Viale Boccetta, fermata bus, il cittadino provvede a tenere dritto albero già curvato”.

Gli alberelli che sono stati piantati dall’amministrazione comunale sono componenti essenziali della nostra comunità. E’ come se facessero parte del nostro grande giardino di casa. Prendersene cura è compito del Comune che dovrebbe intervenire prima possibile laddove è necessario. Ma il fatto che un cittadino abbia deciso di adottare una soluzione efficace, seppur non ortodossa, per agevolare la crescita corretta di un alberello che senza adeguati ostegni si era piegato, è la bellissima espressione di un sentimento affettuoso verso quella pianta che fa bene a chi la pratica e a chi la osserva.