Segreteria del Pd, Siracusano appoggia Hyerace contro Russo

Messina. Passo indietro dell'ex Articolo Uno per sostenenere il candidato di Saitta. Domani l'annuncio del consigliere comunale

MESSINA – Qualcosa si muove nel non più sonnolento Partito democratico di Messina. Domani Alessandro Russo, consigliere comunale del Pd, dovrebbe sciogliere la riserva e annunciare la candidatura alla segreteria provinciale in una conferenza stampa. La mossa ha determinato un passo indietro di Domenico Siracusano, ex Articolo Uno, che ha deciso di appoggiare Armando Hyerace, sostenuto dal presidente dell’Assemblea Antonio Saitta.

Entro le 20 di domenica 22 le candidature dovranno essere depositate.

Da valutare quali saranno le scelte del deputato regionale Calogero Leanza, ma anche dei consiglieri Felice Calabrò e Antonella Russo. Secondo indiscrezioni, l’alleanza Hyerace-Siracusano nascererebbe per contrastare una candidatura, quella di Alessandro Russo, che potrebbe rafforzare il peso di Leanza all’interno del partito. E che i due gruppi politici vorrebbero invece ridimensionare.

ll congresso del Pd una straordinare opportunità per avviare una nuova stagione”

Ecco la nota congiunta di Armando Hyerace e Domenico Siracusano: “Il Congresso del Partito democratico della provincia di Messina rappresenta una straordinaria opportunità per avviare una nuova stagione e rafforzare una comunità politica di donne e uomini che sappia stare nelle questioni aperte e affrontare nelle contraddizioni del nostro territorio. A partire da chi ha sostenuto l’elezione della segretaria nazionale Elly Schlein ma con uno spirito di apertura a tante iscritte e a tanti iscritti che vogliono un partito più forte, più radicato, più organizzato ci siamo messi a servizio di un percorso politico comune. Nessun dualismo dunque, ma un impegno comune per un PDd aperto, plurale ed inclusivo che metta al centro i circoli ed una ritrovata militanza, a partire dal

pieno coinvolgimento delle ragazze e dei ragazzi.

E ancora; “Lavoro, sviluppo sostenibile, salute, diritti per tutte e tutti è questo il perimetro dentro cui possiamo insieme posizionare un partito con una identità chiara e percepibile”. Questa la dichiarazione congiunta di Domenico Siracusano e Armando Hyerace nell’annunciare la candidatura di quest’ultimo

alla segretaria provinciale del Partito democratico.

“La candidatura di Hyerace per superare vecchie logiche e per rendere protagonista la sinistra”

“Riteniamo che la coesione e l’unità siano fondamentali per il Pd – rileva Siracusano – e siamo convinti che la candidatura di Hyerace, che apre e coinvolge un pezzo ampio della comunità democratica, rappresenti il superamento definito di vecchie logiche ed apra lo spazio ad una leadership collettiva dentro la quale tutti potremo agire il nostro protagonismo per dare alla sinistra e al campo progressista una politica rinnovata sempre più vicina ai bisogni delle persone e delle comunità, in città e in provincia”.

“Sono davvero soddisfatto ed entusiasta – conclude Hyerace – perché ci sono le condizioni per avviare una fase politica nuova che apra il Partito democratico a una prospettiva di crescita e strutturazione declinando localmente l’azione che il partito sta sprigionando a livello nazionale: mi sono messo a disposizione di un percorso condiviso che dà il senso di un rinnovamento capace di valorizzare energie ed esperienze per offrire alla provincia di Messina un Pd all’altezza delle sfide che abbiamo di fronte”.

Le tappe del congresso provinciale



Questo il calendario:

Domenica 22 settembre 2024 h 20.00 scadenza termine presentazione candidature;

Giovedì 24 settembre 2024 termine ultimo per la commissione per il congresso per

realizzare la verifica delle documentazioni pervenute:

realizzare la verifica delle documentazioni pervenute: dal 28 di settembre al 20 di ottobre 2024 il periodo per lo svolgimento delle assemblee di

circolo;

circolo; da venerdì 25 a domenica 27 del mese di ottobre, le date individuate per lo svolgimento

dell’assemblea provinciale congressuale.

Questo calendario verrà comunicato ai circoli ed in forma pubblica al fine di avvisare tutti gli

iscritti della provincia di Messina.

È stata attivata una mail (congressomessina2024@gmail.com) per le eventuali richieste di

informazione, la stessa mail è abilitata sia per le comunicazioni ufficiali, sia per la ricezione formale

delle candidature.

Articoli correlati