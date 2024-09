Alessandro Russo candidato segretario del Pd di Messina, “ci sto pensando” VIDEO

In campo Hyerace e Siracusano per la guida dell'organismo provinciale. Ci sarà la terza candidatura?

MESSINA – Il Partito democratico verso il congresso a Messina. In campo, per la segreteria provinciale, Armando Hyerace, sostenuto dal gruppo che ha come riferimento il presidente dell’Assemblea Antonio Saitta, e l’ex Articolo Uno Domenico Siracusano. Ma ci sarà pure in corsa Alessandro Russo, consigliere comunale del Pd? A rispondere è lo stesso Russo: “Devo decidere entro il 22 settembre. A volere la mia candidatura è soprattutto il mondo giovanile. Sto riflettendo”.

Aggiunge l’esponente del Pd: “Si tratta di un partito che necessita di una classe dirigente dopo le deleterie segereterie unitarie. Ben vengano la dialettica interna e il confronto fra posizioni differenti. E che vinca il migliore”.

