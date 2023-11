Selezione Irccs-neurolesi, la Uil-Fpl: "Vincitori non in possesso dei requisiti richiesti" - Tempostretto

Chiesta la revoca in autotutela della delibera

MESSINA – “I candidati risultati vincitori di una selezione interna non avrebbero i titoli richiesti”. Lo sostiene la Uil-Fpl di Messina, in una nota a firma di Livio Andronico (segretario generale), Maurizio Celona e Nino Nunnari (segretari aziendali). Il sindacato chiede “la revoca in autotutela della relativa delibera. La nota è stata inviata al commissario straordinario dell’Irccs-Neurolesi, ai vertici regionali dell’assessorato alla Salute, alla Procura della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica di Messina.

Nella nota viene evidenziato che i vincitori “non risultavano in possesso del requisito dei 5 anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza, richiesto dall’art.8 del regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi. Pertanto, i dipendenti in questione, con deliberazione n.456 del 13/06/2023 sono stati esclusi dalla partecipazione a tali incarichi di Funzione organizzativa dell’Area amministrativa”. La Uil-Fpl ha invitato il commissario a revocare con estrema urgenza la delibera di cui all’oggetto, che viola il dettame contrattuale e legislativo”.