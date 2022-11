Semina il panico con una pistola, ma era giocattolo. C'è di più? - Tempostretto

Carabinieri a lavoro per chiarire i contorni dell'episodio avvenuto lo scorso week end a Roccalumera

ROCCALUMERA – Si continua a indagare sulla vicenda avvenuta qualche giorno fa nel centro jonico del messinese dove un uomo è stato fermato dai carabinieri con una pistola.

L’allarme era stato lanciato perché l’uomo girava con l’arma seminando il panico lungo la centralissima via Umberto I. Non si trattava però di un “ferro” ma di uno scacciacani. Anche la perquisizione dell’abitazione non ha rivelato nulla di pericoloso. Il trentenne è stato perciò denunciato e rilasciato.

I carabinieri e la magistratura sono però ancora a lavoro per chiarire i contorni dell’episodio. Il protagonista è un trentenne di origini straniere, gravitante nel Catanese, con diversi precedenti alle spalle.