 Semina il panico in centro a Milazzo, giovane fermato dalla polizia

Semina il panico in centro a Milazzo, giovane fermato dalla polizia

Alessandra Serio

Semina il panico in centro a Milazzo, giovane fermato dalla polizia

mercoledì 06 Maggio 2026 - 10:26

Vittime della furia improvvisa alcuni anziani, il responsabile bloccato da un commerciante, poi fermato da agenti e Capitaneria

MILAZZO – E’ stato affidato ai genitori il giovane che ha dato escandescenze ed è stato fermato da Guardia costiera e polizia a Milazzo dopo aver seminato il panico in centro, tra piazza Roma e via Umberto. Il ragazzo ha aggredito alcuni passanti, scagliandosi in particolare contro due settantenni, colpiti al volto con un pugno.

Furia improvvisa di un giovane

Il titolare di un esercizio commerciale, accortosi dell’accaduto, ha segnalato l’accaduto alle forze dell’Ordine ed è intervenuto, ottenendo l’aiuto di due uomini della Capitaneria del Porto che hanno cercato di bloccarlo.

L’intervento delle forze dell’ordine

Alla fine il giovane è stato fermato dalla polizia, in attesa del padre. Le vittime sono state soccorse dai sanitari del 118, alcuni di loro sono stati medicati sul posto mentre per i due malcapitati colpiti al volto è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Fogliani.

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