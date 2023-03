"Senti... come io sento", l'evento per la Giornata sull'autismo al campo di Bisconte - Tempostretto

Il policlinico di Messina e la società Camaro hanno organizzato una manifestazione con giochi e percorsi sensoriali per la mattinata dell'1 aprile

MESSINA – Si chiama “Senti… come io sento” l’evento organizzato dall’Uoc di neuropsichiatria infantile del policlinico di Messina e dalla società Ssd Camaro 1969 al “L’ambiente Stadium”, impianto di Bisconte in cui sabato 1 aprile, dalle 10, si terrà la manifestazione aperta a tutti, con diversi obiettivi.

Nell’ambito della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo e del più ampio progetto che ha portato cinque giovani con disturbo dello spettro autistico a lavorare all’interno della struttura, ci saranno attività ludiche in campo con la partecipazione di tecnici e degli atleti del Camaro. Fuori, invece, ci sarà la possibilità di “provare” un percorso attraverso i cinque sensi, per conoscere in maniera diretta le modalità di funzionamento sensoriale tipiche delle persone con spettro autistico.

