Senza luce sulla Tommaso Cannizzaro, “disagio per sei negozi”

Redazione

sabato 27 Settembre 2025 - 18:52

Messina. Una commerciante segnala "continui e lunghi distacchi dell'energia elettrica per lavori. Ci appelliamo al sindaco Basile"

MESSINA – “Siamo almeno sei negozi, tra bar, pub e abbigliamento, copisteria e parrucchieri, a vivere il disagio. Continui e lunghi distacchi della corrente elettrica sulla via Tommaso Cannizzaro ci creano notevoli problemi. Di fatto, ci bloccano. Negli ultimi quindici giorni tre sospensioni dalle 8.30 alle 16.15 per lavori. Ci appelliamo al sindaco Basile affinché si trovi una soluzione che ci consenta di svolgere la nostra attività”. Così una commerciante messinese, titolare del negozio “Misserre”, solleva “il problema della frequenza dei distacchi”.

“Come si fa a lavorare così? Chi ha le serrande elettriche non può aprirle. Sono interventi programmati, con tanto d’avviso, ma ci mettono di frequente nell’impossibilità di lavorare”, aggiunge.

