“Senza pace il parcheggio di Via Noviziato Casazza”

Non è la prima volta che succede. Servono le telecamere

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Queste ( per l’ennesima volta) le condizioni del parcheggio comunale di via Noviziato Casazza in zona pressoché centrale della città nella quarta circoscrizione. Il presidente Matteo Grasso è stato informato da tempo per mail ma non ho avuto risposta”.

In effetti è già successo che il parcheggio in questione sia stato preda degli incivili diventando una discarica. MessinaServizi è anche intervenuta a ripulire la struttura ma il problema, come si vede, si ripropone. L’installazione di telecamere potrebbe agevolare la soluzione del problema.