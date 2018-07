Messina grande mercato a cielo aperto: ambulantato selvaggio...e abusivo. FOTO

Il viale Europa è un mercato a cielo aperto tutto l’anno. Ovviamente abusivo. Nella zona sud c’è la strada statale a Contesse che può “vantare” lo stesso status. Poi ci sono le zone stagionali. Una di queste è la passeggiata a mare, oppure la litoranea per esempio, dove in questo periodo estivo furgoni e bancarelle occupano la strada creando intralci alla circolazione. E poi c’è piazza Duomo, dove la presenza dei turisti di giorno e la movida serale del fine settimana fanno comparire ambulanti in ogni angolo.

Le immagini del resto parlano chiaro. E il problema è cronico da anni. Non sono bastati nel tempo i blitz, i sequestri di merce, le multe. La situazione dell’ambulantato selvaggio resta immutata.

Oggi anche i consiglieri del Movimento 5Stelle hanno puntato la lente d’ingrandimento su questo fenomeno, denunciando la presenza di numerosi venditori non autorizzati, che comportano disagi alla viabilità, al decoro urbano e all’economia cittadina.

I pentastellati chiedono un capillare controllo sull’intero territorio comunale per arginare il fenomeno dei venditori abusivi in tutti i settori merceologici, che comportano numerosi disagi alla viabilità, al decoro urbano e all’economia cittadina, danneggiando i commercianti.

Il consigliere comunale Paolo Mangano, a nome di tutto il gruppo consiliare del M5S, chiede al sindaco Cateno De Luca quali provvedimenti abbia posto in essere l’Amministrazione per contrastare un fenomeno in costante aumento, soprattutto sulla Strada Statale 114, e quali siano i tempi d’intervento per sanzionare i trasgressori che operano nella piena illegalità.

“Gazebo e bancarelle per la vendita di qualsiasi genere di merce, in particolar modo prodotti ortofrutticoli, occupano in modo selvaggio marciapiedi e parte della sede stradale, con gravi disagi per i pedoni e soprattutto per i diversamente abili”, scrive il consigliere pentastellato, che segnala inoltre la presenza di numerosi parcheggiatori abusivi, denunciando in particolare il malcontento dei commercianti in possesso di regolare autorizzazione, costretti a fare i conti con una concorrenza sleale che non paga le tasse, compresa quella dell’occupazione suolo, con conseguenti aggravi per la finanza pubblica.

Fra le richieste dei pentastellati anche eventuali iniziative per consentire ai lavoratori non autorizzati di sanare la propria posizione nel rispetto della normativa vigente e l’individuazione di specifiche aree pubbliche per l’attività di vendita nelle singole circoscrizioni, con relativo regolamento in merito all’ubicazione, ai servizi e agli orari.