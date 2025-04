Sequestrata carne non tracciata in una macelleria, chiuso un bar per violazioni igieniche

Azione congiunta da parte della Polizia di Sant'Agata Militello e di Asp Messina

I poliziotti del Commissariato di Sant’Agata Militello e il personale dell’Asp Messina hanno riscontrato irregolarità nella tracciabilità dei prodotti in una macelleria. Scattato il sequestro amministrativo della merce ed obbligo per il titolare di distruggere a proprie spese le derrate la cui provenienza era sconosciuta. L’ammontare degli illeciti contestati è stato pari a 5.500 euro.

In un bar, sono state constatate gravi violazioni in materia igienico-sanitaria, con conseguenti contestazioni di illeciti amministrativi per un ammontare complessivo di 4.000 euro nonché la chiusura immediata dei locali.

In un circolo privato, inoltre, è stata constatata l’assenza della Scia (Segnalazione certificata inizio attività) prevista per la somministrazione di alimenti e bevande: per tale illecito è stata effettuata una contestazione per un ammontare di 5.000 euro.