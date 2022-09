Serie A. Definiti i gironi del Ct Vela Messina e del Filari. Si comincia il 23 ottobre - Tempostretto

Il circolo messinese, vice campione d'Italia milita in Serie A1. Il Filari di Venetico in A2 e ha trovato ospitalità alla Cittadella Sportiva Universitaria

Sono stati ufficializzati i gironi e i calendari del campionato di tennis a squadre di serie A1 e serie A2. L’edizione 2022, la centesima, vedrà il Ct Vela Messina ai nastri di partenza per la quinta volta consecutiva, dalla provincia anche il Filari Tennis, con sede a Venetico, inserito nel girone 4 di Serie A2.

I vice campioni d’Italia – immagine in evidenza della premiazione a Cesena dopo la finale scudetto dello scorso anno – sono stati inseriti nel girone 1, dove figurano anche il Park Tennis Genova, il Tc Prato (formazione con cui è tesserato il messinese Fabrizio Andaloro) e lo Sporting Club Sassuolo. Un raggruppamento di ferro con due fra le principali pretendenti allo scudetto. Il Park Genova, vincitore dell’edizione 2020 (lo scorso anno trionfò Torre del Greco in finale contro i peloritani), può contare su Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Gianluca Mager e Simone Bolelli, con Pablo Andujar, Zdenek Kolar e Alessandro Giannessi a supporto, mentre lo Sporting Sassuolo avrà a disposizione Marton Fucsovics, Roberto Carballes Baena, Pierre-Hugues Herbert, Holger Rune e Franco Agamenone.

Filari ospitato dall’UniMe

Il Filari invece affronterà i circoli: Ctd Massalombarda, Sport Club Nuova Casale, Tennis Modena, St Bassano, Match Ball Firenze e Tennis Club Vomero. A differenza del Vela per il Filari solo partite di andata nel proprio girone, alternandosi tra casa e trasferta. Il Filari punta al mantenimento della categoria, per salvarsi serve il quarto o quinto posto, con il sesto si giocano i playout e col settimo si retrocede direttamente.

Il campo di casa per il Filari Tennis è il sintetico indoor della Cittadella Sportiva Universitaria. Pietro La Fauci, dirigente del circolo, ha spiegato che “il comune di Venetico non ha ancora avviato i lavori di ammodernamento e adeguamento della nostra struttura. Siamo stati obbligati a cercare un’alternativa e fortunatamente abbiamo trovato ospitalità nell’impianto universitario”.

Barbera, presidente Ct Vela: “Siamo nel girone più duro”

«Siamo stati inseriti nel girone più duro dei quattro – ha detto il presidente del Ct Vela, Antonio Barbera -. Affronteremo due fra le formazioni favorite per il successo finale, quali Park Genova e Sassuolo, ma noi diremo la nostra. Abbiamo un organico profondo e competitivo e avremo il piacere di ospitare nel nostro circolo giocatori di livello assoluto.

Sono certo che il direttore Salvi Contino – conclude il presidente del Ct Vela – farà il solito ottimo lavoro così come i ragazzi che daranno il massimo. Le ambizioni sono quelle di sempre. Non ci poniamo particolari obiettivi. Solo quelli di divertire e di divertirci. Ci faremo trovare pronti».

“Ad attenderci – si legge sulla pagina Facebook del Filari Tennis – numerose sfide sui campi più blasonati d’Italia! Proveremo anche quest’anno a mantenere la categoria onorando al meglio il campionato”.

Il calendario e gli organici

Il Ct Vela esordirà in trasferta, domenica 23 ottobre, sui campi del Tc Prato, così come Filari che giocherà la prima a Firenze. Il 30 ottobre esordio casalingo per il Vela con la formazione di A2 che osserverà un turno di riposo.

Trasferta a Sassuolo per il Vela l’1 novembre con il Filari che ospiterà il Massalombarda tra le mura amiche. Il 6 novembre inizia il girone di ritorno per il Vela in casa con il Sassuolo, mentre trasferta contro lo Sport Club Nuova Casale per il Filari a cui seguirà una doppia trasferta la settimana succesiva contro il Tennis Club Vomero, mentre il Ct Vela sarà a Genova.

La formazione in Serie A1 chiuderà la regular season domenica 20 novembre in casa contro Sassuolo. Per il Filari ultime due in casa contro Bassano e la domenica successiva, 27 novembre, ospitanto il Tennis Modena.

L’organico del capitano Ciccio Caputo (Ct Vela): Botic Va de Zandschulp, Bernabé Zapata Miralles, Marco Trungelliti, Maxime Janvier, Federico Ferreira Silva, Gerald Melzer, Julian Ocleppo, Nuno Sousa Borges, Giorgio Tabacco, Gianluca Naso, Fausto Tabacco, Federico Cinà, Lorenzo Fucile, Gabriele Bombara, Fabio Varsalona, Leonardo Gagliani.

L’organico del Filari Tennis, capitanato da Angelo Giacobbe: Mate Valkusz, Martin Tiffon, Markus Erland Eriksson, Titouan Paul Maurice Droguet, Luca Castelnuovo, Raphael Charles Collignon, Federico Serena, Alberto Caratozzolo, Marco Maiorana, Alessandro maina, Nicolò Romano, Pietro La Fauci, Alberto Mezzatesta, Domenico Giovanni Pino, Darko Hitrec, Angelo Giacobbe.

