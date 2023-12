Serie B, La Saracena e Sicily cercano pass complicati a Modica e Bronte - Tempostretto

Nono turno di andata dei campionati nazionali di pallavolo di serie B. Trasferte a Modica per La Saracena Volley, a Bronte per la Sicily. Costabile (La Saracena): "A Modica gara complicata"

Trasferte complicate per le messinesi della costa tirrenica impegnate nel nono turno di andata dei campionati nazionali di serie B. In B2 femminile, la formazione pattese de La Saracena Volley sarà di scena a Modica contro la capolista, mentre a Bronte, nel match che la vedrà opposta alla Ciclope, la Sicily Bvs, ancora alla ricerca del primo acuto stagionale, cercherà di quantomeno di schiodarsi dallo zero in classifica.

Serie B2/f: La Saracena, a Modica impresa ai limiti del possibile

Tornato il sereno in casa de La Saracena Volley dopo il rotondo successo sulla Todo Sport Vibo Valentia di sabato scorso, le ragazze di coach Domenico Fazio affronteranno, questo pomeriggio alle ore 18, la Pvt Modica nella struttura geodetica sede delle gare interne della capolista.

La Saracena in crescita, necessario il recupero dagli infortuni

La vittoria contro le calabresi del turno precedente ha fornito ottimo riscontri in vista dell’ultima parte del girone di andata, ma soprattutto della seconda parte del torneo in cui le pattesi contano di poter fare la differenza. Le gare iniziali, come più volte evidenziato anche da coach Fazio, dovevano servire ad un gruppo ampiamente rinnovato, di conoscersi e mettere a punto meccanismi di gioco tutt’altro che scontati. Il volley resta una delle discipline sportive tecnicamente più difficile da praticare; lo stesso aspetto tattico necessita di tempo e applicazione costante per consentire il raggiungimento di risultati di alta fascia. La Saracena è sicuramente a buon punto, ma occorrerà ancora pazienza per vedere le migliori potenzialità dell’organico potersi esprimere pienamente; fattore primario il recupero dagli infortuni che hanno falcidiato i punti di forza in questa prima parte di stagione.

L’avversario di turno, cammino impeccabile: 24 set disputati e tutti vinti

La Pvt Modica non è il migliore avversario tra quelli possibili; va detto. Neo-promossa al termine dello scorso campionato di serie C, la società vuole tornare nel più breve tempo possibile ai vertici della pallavolo nazionale, dove militava solo fino a due stagioni fa (campionato di serie A2), prima della decisione di ripartire dal basso. Il cammino stagionale racconta nei numeri di una squadra capace di vincere 8 gare su 8 e 24 set su 24, senza mai perderne uno; un ruolino di marcia straordinario che rende l’idea della gara che attende questo pomeriggio le ragazze di coach Fazio.

La schiacciatrice de La Saracena Volley, Sasha Costabile. Contro Vibo eletta MVP

La schiacciatrice Sasha Costabile: “Restare unite, passaggio fondamentale”

L’attaccante laterale di origine lametina, Sasha Costabile, MVP della gara vinta con Vibo: “Gara preparata bene. Siamo state tutte all’altezza della situazione, unite nelle difficoltà; questo è importante in vista dei prossimi match”. Adesso Modica: “Sarà una gara molto complicata ma noi cercheremo di dare sempre il massimo e, al tempo stesso, fare piccoli passetti in avanti sul piano della crescita. Ma, ripeto, fondamentale sarà sempre restare unite”.

Arbitreranno l’incontro Vincenzo Emma (1°) e Sarah Maccotta (2°).

Fase di allenamento della Sicily BVS

Serie B/m: Sicily a Bronte prova a lasciare lo zero in classifica

Superato il turno di riposo la Sicily Beach Volley School torna in campo in trasferta a Bronte nella nona giornata del campionato di serie B Nazionale. Al palazzetto dello sport “Alberto Meli” incontrerà la Ciclope Volley Bronte, sfida in programma alle ore 18 di domenica 3 dicembre. Arbitri della sfida i signori Giuseppe Pampalone (1°) e Gianpaolo Panzeca (2°). Sarà una sfida particolare perché i tirrenici si presenteranno con due coppie di fratelli, Sulfaro e Alaimo, mentre Bronte vanta addirittura una coppia di gemelli, Giosuè e Federico Andronico.

Il palleggiatore Giorgio Sulfaro e l’allenatore della Sicily Luciano Zappalà

Il palleggiatore Sulfaro: “Zappalà? Ci aiuta anche sul piano umano”

A presentarci la sfida Giorgio Sulfaro: “La settimana di riposo è stata utile per fare qualche allenamento in più. La squadra è giovane e questo si vede durante le partite, coach Zappalà ci sta dando una grande mano sotto il profilo tecnico, umano e tattico. Speriamo di riuscire a portare qualche risultato positivo a casa. Bronte è una formazione che va rispettata e si trova nella parte alta della classifica, sarà una nuova sfida, pronti a metterci a confronto con loro”.

Giorgio Sulfaro durante la fase di riscaldamento nel pre–match di Reggio Calabria

L’avversaria Ciclope Volley Bronte

Sarà la seconda squadra di Bronte che i tirrenici incontrano in questa stagione dopo l’esordio con l’Aquila, la Ciclope Volley al momento occupa la sesta posizione in campionato a quota 13 punti. In stagione gli etnei hanno ottenuto cinque vittorie, due al tiebreak, e due sconfitte entrambe nette per 0-3 alla prima dell’anno in casa della Paomar Siracusa e poi contro la Volley Reggio Calabria che ha violato il Palazzetto “Meli”. Le due vittorie al quinto set sono arrivate su campi difficili quali Lamezia Terme e Volley Letojanni, quest’ultima nello scorso turno.

La formazione affidata a coach Claudio Martinengo ha ottenuto la promozione dalla serie C nella passata stagione e sembra puntare ad un campionato di vertice anche in questa serie B. Ad inizio anno sono stati confermati Giosuè Andronico, schiacciatore che è anche stato promosso a direttore sportivo della squadra, il libero Renda, il centrale Libertà e il palleggiatore Tomasello. Ciclope Volley che in estate si è molto rafforzata con gli arrivi del libero De Costa, l’opposto Saraceno, gli schiacciatori Federico Andronico e Romano, i centrali Smiriglia e Ndrecaj, e il palleggiatore Ferrara.

