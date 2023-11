Serie B, La Saracena e Sicily sfidano le capoliste per provare il colpaccio - Tempostretto

Le due formazioni tirreniche attese da impegni complicati in trasferta contro avversarie che viaggiano a punteggio pieno

MESSINA – Settimo turno di andata dei campionati nazionali di pallavolo. Turno proibitivo per le messinesi della costa tirrenica. La Saracena Volley Patti sarà impegnata a Caltanissetta, mentre la Sicily attraverserà lo stretto alla volta di Reggio Calabria. Entrambe le avversarie guidano i gironi di pertinenza dei rispettivi campionati; Caltanissetta in coabitazione con Modica, Reggio Calabria a punteggio pieno e senza aver perso un solo set in stagione.

B2f, trasferta complicata per La Saracena contro l’Albaverde Caltanissetta

Dopo la rimonta di sabato scorso con la Volley San Lucido (da 0-2 a 3-2), La Saracena Volley si recherà a Calatanissetta dove, domani sera alle ore 18, proverà ad impensierire l’imbattuta e capolista, a pari merito con la Pvt Modica, Albaverde Caltanissetta.

Le ragazze di coach Fazio sono chiamate ad una prova di orgoglio e carattere contro una formazione costruita per puntare dritto al salto di categoria. A sintetizzare il ruolino di marcia dell’avversaria di turno ci pensano i numeri: sei vittorie in altrettante gare, diciotto i set vinti, solo due quelli persi, contro Bricocity alla prima trasferta stagionale e poi nuovamente in trasferta a Gioiosa Jonica. Punteggio pieno con la formazione che non è mai andata al tiebreak e quindi conquistato sempre l’intera posta.

Bm, Sicily a Reggio Calabria per stupire

Nella settima giornata la Sicily Beach Volley School scenderà in campo di sabato e oltrepasserà lo Stretto. Il turno del campionato di Serie B nel girone I vedrà gli uomini di coach Zappalà impegnati al “PalaCalafiore” di Reggio Calabria contro la Sport Specialist Volley. La sfida in programma alle ore 17 sarà arbitrata da Diego Lonardo e Gabriele Galletti.

Il centrale Cucca: “Con Palermo e Lamezia, Sicily in crescita”

La compagine tirrenica ci arriva dopo la sfida persa in casa contro Palermo in cui ha conquistato il suo primo set ed è andata molto vicina ad ottenere il suo primo punto in classifica. Il messinese Anthony Cucca, centrale della formazione tirrenica, ha così commentato il momento vissuto dalla Sicily: “La partita di Palermo rappresenta le due facce della stessa medaglia della nostra squadra. Il lato positivo sono i primi due set lottati e anche la giornata precedente contro Lamezia si è giocato bene. La prima vittoria arriverà ne sono certo, è solo questione di tempo”.

Formazione in costante crescita nelle ultime settimane la Sicily chiamata però in questo turno ad affrontare un avversario molto attrezzato. Presentando la sfida di sabato al “PalaCalafiore” sempre Cucca ha detto: “Incontriamo quella che credo sia la squadra più forte del campionato e che a parere mio ritroveremo in Serie A l’anno prossimo. Penso che giocare contro avversari più forti ti dà più stimoli e ti fa crescere. Nella loro squadra c’è Laganà che è per me il miglior opposto del campionato e poi ritroveremo Maurizio (Schifilliti, ndr) e Gianluca (Schipilliti, ndr) che hanno giocato con noi. Vista la vicinanza territoriale e la rivalità tra Messina e Reggio è un po’ un derby e come noi vorremmo dire che li abbiamo battuti anche per loro sarà lo stesso”.

L’avversario: la Sport Specialist Volley Reggio Calabria

La formazione reggina è capolista nel girone I con 15 punti e in stagione ha vinto cinque partite sulle cinque giocate sempre per tre set a zero, osservando un turno di riposo. Un’autentica schiacciasassi che solo recentemente ha lottato un po’ di più trovando avversarie che contendessero loro dei set. In casa di Ciclope Bronte prima, nel secondo set terminato 25-23, e in casa di Viagrande nell’ultima giornata quando Reggio Calabria è stata costretta ai vantaggi per la prima volta in stagione, imponendosi 26-24 sempre nel secondo set.

La società del presidente e allenatore Antonio Polimeni affronta la sua prima stagione in Serie B. Domenico Laganà, reggino purosangue, è il capitano di una squadra composta in prevalenza da giocatori calabresi. Fanno eccezione solo Maurizio Schifilliti, palleggiatore messinese, che ha vestito in passato la maglia della Sicily Bvs, e Omar El Moudden, schiacciatore barese. Tra gli ex della sfida anche Gianluca Schipilliti, centrale delle passate stagioni con la maglia della Sicily Villafranca.