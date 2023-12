Serie B, La Saracena in casa con Mascalucia. Sicily cerca il primo acuto nel derby - Tempostretto

Decima giornata del campionato nazionale di pallavolo per le messinesi della costa tirrenica

MESSINA – Decima giornata di campionato per le formazioni della costa tirrenica messinese impegnate nel campionato nazionale di serie B di pallavolo. In serie B2 femminile, dopo la sconfitta rimediata a Modica contro la capolista PVT, torna al “PalaSerranò” di Patti, nell’ultimo match casalingo dell’anno solare, La Saracena Volley di coach Domenico Fazio; di fronte l’Alus Volley Mascalucia. In serie B maschile, trasferta a Letojanni per la Sicily Bvs, fanalino di coda del girone, che proverà a raccogliere soddisfazioni, sin qui mancate, nel derby tutto messinese.

Serie B2 femminile: La Saracena prova l’allungo. Al “PalaSerranò” arriva Mascalucia

Ultimo turno casalingo dell’anno solare per La Saracena Volley di coach Domenico Fazio che, domani alle ore 18, al “PalaSerranò” di Patti, proverà a tornare al successo nel match in cui il calendario di giornata la porrà di fronte all’Alus Volley Mascalucia.

Nella gara dello scorso weekend contro la PVT Modica, capolista del girone a punteggio pieno e senza ancora perso un set, nulla da fare per la squadra pattese battuta 3-0. Al di là dell’esito sfavorevole del match, buona la prova delle pattesi che sono riuscite ad impensierire le modicane sia nel primo parziale, chiuso 25-23, che nel terzo terminato 25-22; a senso unico invece il secondo parziale.

La palleggiatrice de La Saracena Volley, Anna Amaturo

L’avversaria: Mascalucia squadra ostica

Non era certo la gara di Modica, come ancora prima quella di Caltanissetta, l’occasione per iniziare a correre. La Saracena ha in ogni caso dimostrato di essere in notevole crescita e di poter recitare un ruolo tutt’altro che da semplice comparsa nel girone di ritorno.

Intanto, domani arriva l’Alus Volley Mascalucia. La formazione etnea è reduce dalla sconfitta casalinga nel derby contro Volley Valley (1-3); attualmente occupa l’ottava posizione in classifica con 12 punti ad un solo punto dalle pattesi. 4 sin qui le vittorie, 5 le sconfitte, 17 i set vinti come 17 quelli persi. I successi sono arrivati contro Vibo Valentia (3-0), al 5° set con la Polisportiva Gioiosa Jonica, con la Volley Palermo (3-0) e con Paola (0-3); un punto raccolto, invece, nella sconfitta al tie-break con la Com.Fer. Palermo.

Non sarà una partita facile; tutt’altro. Servirà una squadra concentrata e senza passaggi a vuoto per superare una formazione capace di vincere un set alla seconda in classifica ed imbattuta, fino al turno precedente in cui è stata sconfitta in casa dal Cus Catania, Albaverde Caltanissetta.

Il capitano de La Saracena, Desy Tumeo

Serie B maschile: per la Sicily d𝗲𝗿𝗯𝘆 𝗶𝗻 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗳𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗟𝗲𝘁𝗼𝗷𝗮𝗻𝗻𝗶

Derby tra le due squadre messinesi del girone I nella decima giornata del campionato nazionale di Serie B; di fronte Volley Letojanni e Sicily Bvs. La sfida, che sarà in diretta Facebook, in programma sabato al “PalaBarca” di Letojanni con inizio alle ore 18.

La formazione padrone di casa, allenata da coach Rigano, vanta tra le sue file il palleggiatore Balsamo, il centrale Battiato e lo schiacciatore Torre. I tre, confermati rispetto alla passata stagione, rendono prezioso un roster in cui si annoverano tre ritorni: quelli di Arena, Pugliatti e Giardina. A questi sei si sono aggiunti giovani promettenti su cui punta molto la società. Fin qui, Letojanni ha raccolto quindici punti in classifica; in casa sono arrivate due vittorie e una sola sconfitta al tiebreak.

Il ds della Sicily, Carmelo Mazza

Il ds Mazza: “Sempre in cerca di nuovi elementi”

Carmelo Mazza, direttore sportivo e schiacciatore, traccia un bilancio stagionale: “Lavoriamo in palestra per riuscire a contrastare l’avversario. Quest’anno ci sono tante squadre buone; si spera entro la fine del girone di andata di portare qualche punto a casa, fondamentale per la classifica e il morale. Siamo sempre in cerca di nuovi elementi per rinforzare la squadra; al momento siamo undici e vorremmo essere almeno dodici, sia per l’allenamento che per rinforzare una squadra giovane con qualche elemento esperto”.

L’opposto Amagliani: “Con Letojanni gara da occhi infuocati”

L’opposto messinese, Nicholas Amagliani, è l’ultimo arrivato in casa Sicily: “Mi sto trovando bene con l’allenatore e i compagni da un punto di vista umano, ma anche tecnico. La grinta in campo non ci manca, il nostro tallone d’Achille è l’esperienza che le altre squadre che incontriamo hanno più di noi. Letojanni presenta un roster importante con elementi rodati tra loro. Penso che sarà una partita con gli occhi infuocati da tutte e due le parti”.

Arbitri dell’incontro Claudio Spartà (1°) e Rosa Elisa Sebastian Privitera (2°).

