Serie B, l'Amando recupera Murru: "Alzare il ritmo e spingere". Letojanni a Bronte - Tempostretto

Nel campionato nazionale di serie B di pallavolo impegnate, questo pomeriggio, Amando Volley e Volley Letojanni.

MESSINA – Sulla costa jonica, Amando Volley Santa Teresa di Riva e Volley Letojanni animeranno il sabato pomeriggio della pallavolo messinese nei tornei nazionali di serie B.

Serie B1/f: Amando Volley recupera Murru

La prima a scendere in campo sarà l’Amando Volley, impegnata al “PalaBucalo” di Santa Teresa di Riva, con inizio alle ore 17, contro l’Olimpia San Salvatore Telesino. Le ragazze di coach Alessandro Prestipino, con tre punti in classifica, sono reduci dalla sconfitta 3-0 maturata a Teramo e cercheranno di mostrare come si sia trattato solo di un passo falso episodico e circostanziato. Le campane sono ancora a zero punti in classifica, avendo ceduto i sei set, disputati sin qui, alle più quotate avversarie della Kondor Catania e della Volley Fasano.

La schiacciatrice Murru: “Dovremo alzare il ritmo e spingere di più”

Dovrebbe essere della gara, la schiacciatrice Cristina Murru, ferma ai box nei primi due turni a causa di un problema fisico. E’ lei stessa ad annunciare il suo rientro dall’inizio, nell’intervista rilasciata ai microfoni di Notizie Sicilia TV: “Finalmente sono tornata ad allenarmi a pieno regime e sabato sarò in campo. Contro Teramo sono entrata solo al servizio ed effettuando il giro in seconda linea. Abbiamo subito tanto e non siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco. Adesso, dovremo alzare il ritmo e spingere di più. Abbiamo fatto sedute video e studiato il loro modo di giocare”. Arbitreranno l’incontro Gabriella Notaro (1°) e Stefano Adornato (2°).

Questi gli altri incontri della terza giornata: Marsala-Terrasini, Teramo-Altino, Kondor Catania-Castellana Grotte, Fasano-Teams Catania

Serie B/m: Volley Letojanni, nell’Aquila Bronte saranno tre gli ex di turno

Dopo due vittorie consecutive per 3 a 0, sei punti in classifica e zero set persi, la Volley Letojanni affronterà questo pomeriggio, alle ore 18, l’Aquila Bronte in trasferta, nella struttura del “PalaMeli”. Una formazione, quella etnea, che in estate è stata costruita per tentare di arrivare quantomeno in zona play off.

Al momento, ha solo tre punti in classifica ottenuti domenica scorsa in trasferta a Villafranca (0-3), dopo aver riposato al primo turno. Una gara certamente dura e difficile e di cui il team letojannese è consapevole.

Giovanni Battiato, centrale Volley Letojanni

Lo staff tecnico, guidato da Gianpietro Rigano, ha fatto lavorare Battiato e compagni provando a sistemare quei fondamentali sui quali si sono evidenziate lacune. Si sta cercando di recuperare alcuni giocatori acciaccati e presentarsi al meglio al cospetto della formazione etnea.

Dall’altra parte della rete, due ex. Danilo Cortina e Giovanni Chillemi che, insieme ad un altro ex Davide Sabella e all’opposto Scuffia, rappresentano l’anima della squadra brontese. Ad essi si aggiunge il centrale Platania. Si tratta di elementi che fanno del Bronte una corazzata ben organizzata dal punto di vista tecnico. Da attenzionare gli avversari sia a muro che al servizio e in ricezione, dove non fornisce punti di riferimento agli avversari.

Arbitreranno l’incontro Incognito (1°) e Pampalone (2°).

Le altre gare del terzo turno: Palermo-Reggio Calabria, Fiumefreddo-Viagrande, Lamezia-Ciclope Bronte

