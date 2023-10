Serie B, sabato di successi per Volley Letojanni e La Saracena - Tempostretto

Negli anticipi del campionato nazionale di pallavolo di serie B, vincono entrambe le messinesi impegnate: Letojanni in casa con Vibo, La Saracena Patti a Paola

MESSINA – Negli anticipi del sabato pomeriggio di pallavolo messinese, successo casalingo per la Volley Letojanni, formazione di B maschile vittoriosa sui calabresi di Vibo Valentia, e per La Saracena Volley Patti che espugna il “PalaMaiorano” di Paola 1-3.

Serie B maschile: rotondo successo interno per la Volley Letojanni. 3-0 a Vibo

Buona la prima in casa per la Volley Letojanni che, al debutto al “PalaBarca”, centra la seconda vittoria consecutiva in campionato superando 3-0 Vibo Valentia.

Rigano schiera in campo Balsamo al palleggio, Buffo opposto, Arena e Battiato centrali, Torre e Pugliatti di banda, Maccarrone libero. Piccioni risponde con Guarascio in regia, Cimmino opposto, Mirabella e Saragò centrali, Mille e Iurlaro martelli ricettori con Cugliari libero.

Primo set: il servizio fa la differenza

La gara inizia sul filo dell’equilibrio con le due squadre precise in attacco e solide in battuta. Un ace di Torre dà il primo strappo (4 a 1) ma Mirabella e Mille riducono le distanze sul 4 a 3. In seguito Buffo in attacco e Balsamo con un pallonetto di seconda allungano per i locali. IL servizio fa la differenza e lo stesso Buffo e un altro ace di Torre, costringono Piccioni al primo discrezionale (14-10). Al rientro in campo i calabresi con Mirabella prima e Saragò poi riducono il gap e Rigano si vede costretto ad interrompere il gioco sul 18-15. Ma Torre e Buffo oggi in giornata di grazia piazzano un break decisivo portando i letojannesi al massimo vantaggio (22-17) e l’allenatore ospite spende il time-out a sua disposizione. Un errore di Battiato e un pallone out di Pugliatti riavvicinano i calabresi ma prima Buffo e poi Pugliatti con un preciso lungolinea chiudono il primo parziale (25-22).

Secondo set: Letojanni sugli scudi con un parziale schiacciante

Nel secondo parziale i padroni di casa premono ancor di più sull’acceleratore, forzando il servizio e mettendo in grosse difficoltà la ricezione ospite. Un punto di Arena a muro e un attacco di Pugliatti danno il massimo vantaggio (13-5). Piccioni prova a ridisegnare l’assetto in campo, senza ottenere risultati. I letojannesi scavano un margine ancora maggiore con Cicala, bravo in difesa, entrato in campo in seconda linea al posto di Pugliatti. Un pallonetto di Balsamo unito a un muro di Battiato chiudono rapidamente il set (25-12).

Terzo set: strappo di Letojanni con set e partita

Stessa musica nella terza frazione di gioco con i padroni di casa che dopo un iniziale appannamento salgono in cattedra con i vari Torre, Buffo e Battiato e raggiungono il massimo vantaggio grazie ad un ace del centrale catanese sul 16-8. Rigano dà spazio a Laurendi, Cianci, Litrico e Giardina. Quest’ultimo, appena entrato, stampa un muro agli avversari andando al massimo vantaggio sul 20-12. I calabresi provano a ricucire lo strappo approfittando di un calo di concentrazione dei padroni di casa ma è un fuoco di paglia, visto che prima Cianci con un attacco dal centro e poi Torre con un ace chiudono set e partita. Un successo netto che permette alla Volley Letojanni di superare bene i primi due ostacoli e ottenere due vittorie che danno fiducia e morale.

DATTERINO VOLLEY LETOJANNI vs TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA 3 – 0

DATTERINO VOLLEY LETOJANNI: Buffo 10, Battiato 12, Torre 14, Arena 5, Balsamo 3, Pugliatti 7, Maccarrone (L), Giardina 1, Litrico 1, Laurendi 0, Cicala 0, Cianci 3. All: Gianpietro Rigano

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA: Iurlaro 4, Cortese 2,Tassone2, Mirabella 4, Guarascio 0, Saragò 2, Cimmino 5, Cugliari (L), Mille 9, Lupis 0, Fiandaca 0. All: Francesco Piccioni

Parziali set: 25-22; 25-12; 25-15, arbitri: Lorenzo De Luca di Gaeta e Fabio Paris di Ferentino

La Saracena Volley Patti vittoriosa a Paola

Serie B2 femminile: a Paola successo de La Saracena Volley Patti

Nell’altro incontro del sabato pomeriggio con una messinese impegnato, successo in esterna per La Saracena Volley Patti che supera le padrone di casa calabresi 1-3 (22-25, 23-25, 25-23, 21-25).

Partenza sprint delle ragazze di coach Domenico Fazio che, come nella gara interna contro la Volley Reghion, vincono i primi due parziali, cedono il terzo alle avversarie, ma dimostrando di aver fatto tesoro di quanto accaduto sabato scorso alla prima di campionato, questa volta chiudono il quarto set con quattro lunghezze di vantaggio e conquistano l’intera posta in palio. La Saracena Volley, in virtù della vittoria di ieri, sale a quota quattro punti in classifica, dietro alla Pvt Modica a 6 punti che, sempre ieri pomeriggio, ha battuto in trasferta Vibo Valentia per 0-3, e Volley Reghion a quota 5, avendo le calabresi superato 3-0 il Catania Volley. La formazione pattese, invece, si trova appaiata a San Lucido e Trinacria Volley Palermo che, nell’altro anticipo, hanno chiuso al tie-break con il successo della squadra palermitana.

Le altre gare del pomeriggio di oggi: Alus Volley Mascalucia-Caltanissetta, Volley Palermo-Volley Valley Catania, Polisportiva Gioiosa Ionica-Cus Catania.

