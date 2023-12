Serie B, turno di riposo per l'Amando. Al "PalaBarca" il derby tra Letojanni e Sicily - Tempostretto

Decimo turno del campionato nazionale di pallavolo

Nel decimo turno del campionato nazionale di serie B di volley, sulla costa jonica tutto fermo a Santa Teresa di Riva dove, impegnata nel torneo di B1 femminile, la formazione dell’Amando Volley, dopo aver superato la scorsa settimana la forte Arzano e aver agguantato in testa la Kondor Catania, osserverà un turno di riposo per tornare in campo sabato 16 dicembre alle ore 18, in casa contro la Pallavolo Crotone. Nel torneo di B maschile, nel weekend il calendario pone di fronte le due messinesi della Volley Letojanni e della Sicily nel match del “PalaBarca”.

Serie B/m: Si sfidano le due messinesi del Letojanni e della Sicily

Ultimo appuntamento dell’anno solare per la Volley Letojanni che, nella decima giornata del campionato nazionale di Serie B maschile, girone I, affronterà tra le mura amiche, nel derby delle squadre messinesi, la Sicily Volley School.

Classifica alla mano, una partita che non dovrebbe riservare grosse sorprese considerato che la squadra tirrenica fin qui ha collezionato soltanto sconfitte. Avversario, in ogni caso, da non sottovalutare, anche perché, nelle ultime settimane, i ragazzi di mister Luciano Zappalà (lo scorso anno secondo allenatore della Volley Letojanni) hanno mostrato segni di vitalità e i giovani, di cui per larga parte è composto il roster, eccezion fatta per qualche veterano, iniziano ad integrarsi mostrando un buon gioco.

Sicily in difficoltà ma attenzione a possibili sorprese

La formazione tirrenica, in cui militano anche due atleti che hanno vestito la maglia letojannese come l’opposto Nicolas Amagliani, che aveva iniziato la stagione a Santa Teresa in Serie C per poi approdare alla corte di Zappalà, e Carmelo Mazza, capitano e ideatore di questa squadra, è stata di molto ridimensionata rispetto allo scorso anno. Si è preferito puntare su un progetto giovane che, negli obiettivi societari, possa nel corso degli anni ottenere buoni risultati.

Letojanni alla ricerca del riscatto

Dall’altro lato della rete, Letojanni vorrà rimediare alle due sconfitte consecutive subite, l’ultima delle quali contro la capolista Reggio Calabria. Pugliatti (scorso anno in maglia Sicily) e compagni vorranno chiudere bene la stagione solare; un eventuale successo permetterebbe di rinsaldare quella posizione di medio-alta classifica che la squadra si è posta come obiettivo stagionale. A seguire un lungo stop; un turno di riposo la prossima settimana, poi la sosta per le festività natalizie ed un secondo turno di riposo il 13 gennaio.

Si tornerà in campo dopo quaranta giorni, precisamente sabato 20 gennaio quando, per l’ultima giornata del girone di andata, al “PalaBarca” sarà ospite il Viagrande. L’obiettivo è quello di chiudere con un risultato positivo che consentirebbe a società, squadra e dirigenti di trascorrere il periodo di festa in serenità.

Fischio d’inizio alle ore 18. Arbitreranno l’incontro Claudio Spartà (1°) e Rosa Elisa Privitera (2°).

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook della Volley Letojanni a partire dalle ore 17e55.

(Nella foto di Paola Castagna: Francesco Pugliatti, schiacciatore della Volley Letojanni ed ex del match)

