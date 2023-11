Serie B1 femminile, coach Prestipino (Amando): "Castellana da contenere. Dipenderà solo da noi" - Tempostretto

Dopo il turno di riposo, l'Amando Volley affronterà quest'oggi Castellana Grotte al "PalaBucalo". La gara è valida per il quinto turno del torneo di B1 femminile di pallavolo. Coach Prestipino: "Partite tutte insidiose". Fasano ingaggia Martilotti, ex di Akademia Città Di Messina

SANTA TERESA DI RIVA – Dopo aver osservato il programmato turno di riposo, l’Amando Volley torna a rituffarsi nel vivo del torneo di B1 femminile di pallavolo. Infatti, nel pomeriggio di oggi, presso il “PalaBucalo” di Santa Teresa di Riva, arriva Castellana Grotte. Si tratta di una gara valida per il quinto turno di andata del girone E.

Le santateresine si trovano in quinta posizione di classifica a quota sei punti, a pari merito con la Futura Teramo e alle spalle di Fasano, Arzano e Altino, formazioni capolista con nove punti, e WeKondor Catania a quota 8. Per le ragazze di coach Alessandro Prestipino sin qui successi interni con Altino Volley e San Salvatore Telesino ed una sola sconfitta, quella a Teramo contro la Futura.

Le ospiti hanno raccolto tre punti, battendo la Pallavolo Crotone nel turno precedente, e tre sconfitte arrivate contro Arzano, Terrasini e WeKondor Catania.

Coach Prestipino: “Gare tutte insidiose. Non abbassiamo la guardia”

A presentare la gara di oggi, Alessandro Prestipino, coach dell’Amando Volley: “Intanto, una buona notizia. Gli acciaccati sono stati pienamente recuperati e, pertanto, quest’oggi avremo tutte le atlete a disposizione. Tutti gli infortuni sono rientrati, anche se qualche piccolo problema ce lo portiamo dietro. Niente di particolare e, soprattutto, pienamente risolvibile”.

Quello di oggi potrebbe prospettarsi come un turno favorevole, consentendo ad Amando di rimanere agganciata ai vertici della graduatoria: “Se giocheremo bene, come nell’ultima partita contro San Salvatore Telesino, lo sarà sicuramente. Le partite sono sempre tutte insidiose e non bisognerà abbassare la guardia. Castellana Grotte presenta un roster abbastanza giovane, ma competitivo. Hanno sempre disputato dei set combattuti, nonostante i soli tre punti. Sono una buonissima squadra”.

Roster torna a piena disposizione, solo prima della gara eventuali novità

Già lo scorso anno la formazione pugliese partì a rilento, per poi recuperare durante il campionato: “Quest’anno hanno rinnovato quasi tutti. Forse, non hanno proprio nessuna atleta dello scorso torneo, almeno nel sestetto titolare. Lo scorso anno, in casa abbiamo vinto 3-2, al termine di una gara abbastanza tirata. Per questo dico a tutte le ragazze: non abbassiamo la guardia. Bisognerà essere sempre attenti e non regalare nulla. E’ una squadra con ottime attaccanti che dovremo contenere, approcciando il match nella maniera giusta. Diversamente, sarà complicato batterle”.

Da valutare eventuali variazioni nel sestetto base: “Come anticipato, ho tutte le ragazze a disposizione. deciderò solo alla fine se fare qualche cambiamento oppure lasciare tutto invariato. Va detto che tutte, in settimana, stanno dando tanto e si stanno allenando abbastanza bene. Sono affiatate ed il ritmo dell’allenamento riescono a tenerlo alto”.

Anche le giovani di Amando presto impiegate in B1

Sull’impiego delle più giovani, in particolare dell’opposto Barbora Basile, coach Prestipino è molto chiaro: “Ancora non ho fatto esordire nessuna delle ragazze più piccole, dobbiamo fare punti. Questo non perché non abbia fiducia in loro. Lavorano tanto; vivono ben cinque allenamenti settimanali, curano la parte relativa alla pesistica e partecipano anche alle attività della nostra serie C. Devo dire che sono ragazze spettacolari. Per quanto riguarda Barbora, su di lei puntiamo per farla giocare anzitutto in serie C e, quando ci sarà la possibilità, farla entrare anche in B1; ma questo lo vedremo più avanti”.

Torneo competitivo. Fasano alza il tiro con Martilotti

In chiusura, una riflessione sulla piega presa dal campionato in queste prime giornate; solo Arzano e Fasano a punteggio pieno, ma che devono ancora osservare il turno di riposo. Invece, la WeKondor Catania ha dovuto lasciare un punto contro Marsala, pur vincendo al tie-break: “La nostra partita di Teramo è stata brutta davvero. Non siamo riusciti ad entrare in campo ed onore a loro che hanno fatto una buona gara. Il campionato è competitivo; sono sempre le stesse squadre a viaggiare con il favore del pronostico: Catania, Arzano e Fasano che proprio ieri ha annunciato la schiacciatrice Valentina Martilotti (ex di Akademia Città Di Messina, ndr); con questo acquisto le pugliesi alzano ancor più l’asticella del torneo. La stessa Marsala, che ha perso 3-2 con Catania, darà filo da torcere a tutti. Noi dobbiamo ancora capire dove potremo arrivare, ma sono certo che ci divertiremo”.

Arbitreranno l’incontro Galletti (1°) e Burrascano (2°).

Le altre gare della quinta giornata di andata

Arzano-Marsala, WeKondor Catania-Terrasini, Futura Teramo-Teams Catania, Altino Volley-San Salvatore Telesino, riposa: Fasano

Classifica

Fasano, Arzano e Altino 9, WeKondor Catania 8, Amando Volley e Teramo 6, Marsala 4, Terrasini e Castellana Grotte 3, Teams Catania 2, Pallavolo Crotone 1, San Salvatore Telesino 0