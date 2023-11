Serie B2 femminile, La Saracena alla prova del nove - Tempostretto

Nel quinto turno di andata del campionato nazionale di serie B2 femminile di pallavolo, La Saracena Volley impegnata in trasferta sull'ostico campo del Cus Catania. Il capitano Tumeo: "Non lo nascondiamo; trasferta importante"

PATTI – Quinto turno di andata del campionato nazionale di pallavolo di serie B. Sulla costa tirrenica messinese, in serie B2 femminile La Saracena Volley impegnata in trasferta a Catania con il Cus, mentre, in B maschile, la Sicily Bvs sul difficile campo del Lamezia.

Le pattesi a Catania per trovare continuità di risultati

Archiviata la vittoria per 3-0 sul Catania Volley, La Saracena Volley chiamata alla prova del nove nella trasferta catanese con il Cus. Nel pomeriggio di domenica 5 novembre con inizio alle ore 18e30, le ragazze di coach Domenico Fazio saranno di scena al “PalaArcidiacono” di Catania contro il Cus.

Con otto punti in classifica, la formazione pattese si trova attualmente in quinta posizione; le etnee occupano il terzo gradino, con dieci punti, a pari merito con Volley Valley e alle spalle delle battistrada Modica e Caltanissetta; quest’ultime a punteggio pieno con due punti in più.

Un incontro non dei più facili da affrontare ma che potrebbe rappresentare la svolta caratteriale e prestazionale richiesta per dare continuità ai risultati si qui maturati. Quella di domenica sarà la seconda trasferta stagionale, dopo la vittoriosa di Paola (1-3). Adesso, il Cus Catania, una formazione sicuramente più impegnativa rispetto a quella calabrese. La sconfitta al tie-break con Volley Valley della settimana scorsa, ha mostrato capacità di reazioni improvvise in grado di ribaltare risultati apparentemente acquisiti per l’avversario. Lo dimostra il quarto set vinto nel derby con un parziale schiacciante.

L’opposto Sasha Costabile, tenuta a riposo precauzionale contro Catania Volley

In casa La Saracena, dovrebbe essere della gara l’opposto Sasha Costabile. La giocatrice originaria di Lamezia è stata tenuta a riposo precauzionale nella gara di sabato scorso, ma domenica potrebbe esserci. Un sospiro di sollievo per coach Fazio che, dopo aver recuperato la posto 4 Marika Costabile, potrà contare anche sulla sorella Sasha.

Il capitano Tumeo: “Non lo nascondiamo; trasferta importante”

A presentare la gara è il capitano e opposto de La Saracena Volley, Desy Tumeo: “In settimana abbiamo lavorato al meglio, nonostante qualche infortunio. Ciascuno di noi, dal mister all’elemento più giovane, sta cercando di esprimersi al massimo, sia nell’impegno che a livello prestazionale. Personalmente, qualche problemino al ginocchio; non ho recuperato del tutto, ma voglio sempre esserci perché, da capitano, sento di dover dare di più e far sentire la mia presenza ed il mio aiuto alle compagne. Cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno”.

Il capitano Desy Tumeo con il presidente Luca Leone

La gara di Catania potrebbe dare indicazioni più chiare per capire dove poter arrivare in questa stagione: “Abbiamo preparato la partita come sempre. Sappiamo di incontrare un avversario tosto. Servirà dare il massimo in partita, ma anzitutto partendo dal lavoro in palestra che stiamo svolgendo nella quotidianità. Non lo nascondiamo; si tratta di una trasferta importante in cui occorrerà portare più punti possibili a casa. Il Cus è un complesso ben attrezzato come il nostro e che cercherà di far valere la forza del gruppo”.

Arbitreranno l’incontro Giulia Morelli (1°) e Federico Adamo (2°).

Gli altri incontri del quinto turno nel girone L

Catania Volley-Volley Valley, Modica-Paola, Caltanissetta-Volley Palermo, Com.Fer. Palermo-Volley Reghion, Alus Mascalucia-Gioiosa Jonica, Vibo Valentia-San Lucido

Classifica

Modica e Caltanissetta 12, Volley Valley e Cus Catania 10, La Saracena Volley 8, San Lucido 7, Gioiosa Jonica 6, Volley Reghion 5, Com.Fer. Palermo e Alus Mascalucia 4, Paola e Volley Palermo 3, Vibo Valentia e Catania Volley 0

