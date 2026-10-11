Serie D. Cade in trasferta la Nuova Igea Virtus, il Milazzo si salva all’ultimo respiro

La settimana giornata ha visto sfidarsi nel derby di alta classifica Vibonese e Reggina, le due formazioni si sono divise la posta in palio

Giornata non fortunata per le messinesi che giocano il massimo campionato dilettantistico. Entrambe in trasferta le due formazioni tirreniche non riportano successi lontano dalle mura amiche. La Nuova Igea Virtus era impegnata al Bruccoleri di Favara, i giallorossi sotto di un gol e di un uomo provano a lottare ma i locali passano di misura per 3-2 e le prime posizioni in classificasi allontanano.

Il Milazzo in quel di Gela invece passa in svantaggio nella ripresa subendo la rete di Maltese, ma quasi allo scadere Saverino la recupera, rete all’87’ ed evitata la sconfitta in trasferta. In cima alla classifica la capolista Vibonese sfidava la Reggina che dopo un cammino perfetto settimana scorsa aveva ceduto a Trapani, le due formazioni non si fanno particolarmente male e si accontentano di un pareggio con la promessa di giocarsi in un secondo momento la prima posizione.

Risultati 7ª giornata Serie D

CastrumFavara – Nuova Igea Virtus 3-2

PraiaTortora – Modica 5-1

Enna – Avola (in corso)

Reggina – Vibonese 1-1

Sambiase – Trapani 1-0

Siracusa – Vigor Lamezia 3-0

Ragusa – Nissa 1-1

Athletic Palermo – Licata 1-2

Gela – Milazzo 1-1

Classifica girone I

Vibonese 17

Reggina, Sambiase 16

Nuova Igea Virtus, Avola*, PraiaTortora 12

Licata 11

Nissa, Modica, Milazzo 10

Vigor Lamezia, Athletic Palermo 8

Siracusa (-7), CastrumFavara 7

Gela (-1) 5

Ragusa 3

Trapani (-5), Enna* 1

*una partita in meno