Il Città di Messina aumenta il proprio parco Juniores: tesserato Cruccitti.

Non concede pause al proprio calciomercato il Città di Messina, che stamane ha ufficializzato l'acquisto di Luciano Crucitti.

Torna a "casa" il difensore messinese che proprio nel Città di Messina aveva iniziato la sua carriera, prima di essere ceduto alla "Primavera" dell'ACR Messina.

Crucitti aumenta il parco under a disposizione di Giuseppe Furnari, in un categoria dove l'obbligo di 4 unità juniores in campo (un 98', due 99' e un 00') farà la differenza.

Aggregato alla prima squadra sin dalle prima battute del ritiro estivo, il giovane difensore ha convinto grazie anche ad una grinta innata e ad una duttilità tattica che ne fanno un prezioso elemento.

Il Città di Messina continua i lavori in vista dell'esordio di Coppa, previsto per Domenica contro la Palmese e si ritroverà questo pomeriggio al Despar Stadium alle ore 16:30.

Ieri intanto, test contro il Calcio Catania che nella cornice di Torre del Grifo ha sconfitto Cardia e compagni con il risultato di 8-2.

Indicazioni importanti per mister Furnari, che dopo qualche singhiozzo estivo, è chiamato a dimostrare il valore della propria compagine alla prima gara ufficiale del prossimo week-end.