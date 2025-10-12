Serie D. I risultati della 7^ giornata e la classifica aggiornata

La Nuova Igea Virtus cade in casa e cede la leadership, il Milazzo male sul campo della Vibonese, il Messina senza penalizzazione sarebbe secondo in classifica
Risultati 7ª giornata Serie D
Ac Palermo – Enna 2-2
Acireale – Gela 2-1
Acr Messina – Reggina 1-0
Nuova Igea Virtus – Sambiase 1-2
Ragusa – Gelbison 0-0
Sancataldese – Paternò 3-0
Savoia – Castrumfavara 1-0
Vibonese – Milazzo 3-1
Vigor Lamezia – Nissa 0-1
Classifica girone I
Savoia 13
Nuova Igea Virtus 12
Vibonese 12
Sambiase 12
Nissa 12
Gela 10
Gelbison 10
Ac Palermo 10
Milazzo 9
Castrumfavara 8
Reggina 8
Sancataldese 8
Vigor Lamezia 7
Paternò 6
Acireale 5
Enna 5
Ragusa 4
Acr Messina -2 (14 punti di penalizzazione)