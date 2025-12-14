 Il Messina a meno quattro dalla salvezza diretta, il Savoia torna primo

Simone Milioti

domenica 14 Dicembre 2025 - 19:00

Risultati della 16ª giornata del campionato di serie D e la nuova classifica girone I

Nella sedicesima giornata di campionato, la penultima del girone d’andato, cambio al vertice con la Nuova Igea Virtus fermata dal Messina al Franco Scoglio. Il Savoia batte in casa l’Athletic Club Palermo e torna in vetta. Fermato anche il Milazzo che in quel di Reggio Calabria vede terminare la sua striscia di risultati utili consecutivi. Nella zona retrocessione il Messina vince e si avvicina alla zona salvezza ora a quattro punti occupata da CastrumFavara e Lamezia, mentre la zona playout è a due punti, posizione occupata dall’Enna a quota quindici.

CastrumFavara – Paternò 1-1
Gelbison – Enna 2-1
Reggina – Milazzo 2-0
Savoia – Athletic Club Palermo 3-1
Vibonese – Gela 1-2
Acr Messina – Nuova Igea Virtus 1-0
Nissa – Sambiase 0-0
Ragusa – Acireale 2-0
Vigor Lamezia – Sancataldese 2-1

Serie D. La classifica del girone I
Savoia 31
Nuova Igea Virtus 30
Nissa 28
Milazzo 27
Ac Palermo 26
Gela 25
Sambiase 25
Reggina 24
Vibonese 21
Gelbison 20
Castrumfavara 17
Vigor Lamezia 17
Acireale 16
Sancataldese 16
Ragusa 16
Enna 15
Acr Messina 13 (14 punti di penalizzazione)
Paternò 10

