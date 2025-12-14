Il Messina a meno quattro dalla salvezza diretta, il Savoia torna primo

Risultati della 16ª giornata del campionato di serie D e la nuova classifica girone I

Nella sedicesima giornata di campionato, la penultima del girone d’andato, cambio al vertice con la Nuova Igea Virtus fermata dal Messina al Franco Scoglio. Il Savoia batte in casa l’Athletic Club Palermo e torna in vetta. Fermato anche il Milazzo che in quel di Reggio Calabria vede terminare la sua striscia di risultati utili consecutivi. Nella zona retrocessione il Messina vince e si avvicina alla zona salvezza ora a quattro punti occupata da CastrumFavara e Lamezia, mentre la zona playout è a due punti, posizione occupata dall’Enna a quota quindici.

CastrumFavara – Paternò 1-1

Gelbison – Enna 2-1

Reggina – Milazzo 2-0

Savoia – Athletic Club Palermo 3-1

Vibonese – Gela 1-2

Acr Messina – Nuova Igea Virtus 1-0

Nissa – Sambiase 0-0

Ragusa – Acireale 2-0

Vigor Lamezia – Sancataldese 2-1

Serie D. La classifica del girone I

Savoia 31

Nuova Igea Virtus 30

Nissa 28

Milazzo 27

Ac Palermo 26

Gela 25

Sambiase 25

Reggina 24

Vibonese 21

Gelbison 20

Castrumfavara 17

Vigor Lamezia 17

Acireale 16

Sancataldese 16

Ragusa 16

Enna 15

Acr Messina 13 (14 punti di penalizzazione)

Paternò 10