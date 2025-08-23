Serie D, il Milazzo ingaggia Giuseppe Pipitone e Michele Cannatella

Un doppio colpo di esperienza per il club mamertino che tessera due calciatori che hanno già giocato in Serie D ed entrambi sono pronti a mettersi a disposizione

MILAZZO – Il Milazzo continua a muoversi sul mercato. Con la preparazione già in corso da settimane e le prime amichevoli giocate il gruppo rosso-blù non ha ancora finito di sparare i propri colpi di mercato. Nei giorni scorsi il club mamertino ha infatti annunciato gli ingaggi di Giuseppe Pipitone, centrocampista nato ad Alcamo il 12 luglio 2004, e Michele Cannatella, attaccante nato a Palermo il 17 marzo 2006.

Pipitone: “Ho tanta voglia di fare”

Il calciatore è reduce dall’esperienza all’Igea Virtus, dove ha trascorso gran parte dell’ultima stagione totalizzando 12 presenze nel girone I di Serie D. Pipitone però ha cominciato l’annata tra le fila del Brindisi, con cui ha giocato 5 partite nel Girone H e una in Coppa Italia Serie D.

Il classe 2004 vanta una lunga esperienza tra le fila del Trapani, dove ha trascorso tre annate consecutive sempre in quarta serie riuscendo a totalizzare 69 presenze. Pipitone nella stagione 2023/2024 ha conquistato il primo posto nel Girone I, centrando di conseguenza la promozione in Serie C con il club trapanese.

Un’annata ricca di soddisfazioni per il calciatore, che diede un contributo significativo giocando un totale di 20 match. Nel 2023, invece, il centrocampista ottenne un terzo posto nel Girone I con il Trapani, che poi riuscì a vincere i play-off.

Il calciatore ha commentato così il suo arrivo a Milazzo: “Sono molto contento di arrivare qui a Milazzo. Ho tanta voglia di fare e sono pronto a mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni, spero che ci potremmo togliere tante soddisfazioni importanti. Forza Milazzo”.

Cannatella, ex Nuova Igea Virtus

Il calciatore ha trascorso l’ultima annata tra le fila della Nuova Igea Virtus, con cui ha totalizzato 12 presenze nel Girone I di Serie D. Cannatella però aveva cominciato la stagione con il Terracina, ottenendo 7 gettoni nel Girone G di quarta serie. L’attaccante palermitano però nel corso della propria carriera ha militato anche tra le fila di Cerignola e Taranto, dove vanta anche un buon percorso nelle giovanili.

Cannatella ha commentato così l’arrivo a Milazzo: “Sono molto felice di iniziare questa nuova esperienza, cercherò di dare il massimo e mettermi subito a disposizione della squadra e del mister per raggiungere tutti i nostri obiettivi e levarci anche qualche soddisfazione. Non vedo l’ora di scendere in campo, forza Milazzo”.