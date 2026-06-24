Serie D, il Milazzo nel limbo e la Nuova Igea Virtus annuncia due conferme

Il Milazzo continua a navigare in acque sconosciute e la proprietà pensa anche ad ipotesi "fin qui sempre scartate", procede il lavoro della Nuova Igea Virtus

La Ss Milazzo comunica che alla data di martedì 23 giugno non è stato formalizzato alcun passaggio di quote interno, per il quale si sta lavorando a piccoli passi. “Il presidente Mauro Versaci e gli altri membri del Cda – si legge nella nota – non avendo ancora certezza lasciano tutte le porte aperte, anche quella della vendita a terzi, rimanendo disponibili a valutare altre manifestazioni di interesse, alcune già pervenute, per l’acquisizione delle quote di maggioranza del club, con la ferma e forte intenzione affinché il progetto sportivo prosegua a Milazzo”.

Nuova deadline tra una settimana: “Qualora al 30 giugno nessuna di queste opzioni sia concretamente attuabile, dal 1º Luglio, considerando i tempi necessari per l’iscrizione al prossimo campionato di serie D, il Cda si riserva di vagliare altre ulteriori ipotesi, fin qui sempre scartate. Qualsiasi ulteriore proposta può essere formalizzata attraverso lo studio legale Coppolino” si conclude la nota.

Nuova Igea Virtus conferma Calafiore e Pedro

In casa Nuova Igea Virtus, dopo le scelte del ds Castorina e l’allenatore Ferraro, arrivano le prime conferma in campo. Resterà in giallorosso il capitano Claudio Calafiore, definito un calciatore simbolo della squadra e punto di riferimento, più recentemente l’altro annuncio riguarda il brasiliano Joao Pedro De Souza Santos centrocampista che fa girare la squadra e che vestirà la maglia dei longanesi anche il prossimo anno.