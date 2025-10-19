 Serie D. La Nuova Igea Virtus torna in testa, sconfitto il Milazzo in casa

Serie D. La Nuova Igea Virtus torna in testa, sconfitto il Milazzo in casa

Simone Milioti

Serie D. La Nuova Igea Virtus torna in testa, sconfitto il Milazzo in casa

domenica 19 Ottobre 2025 - 17:55

I risultati dell'ottava giornata e la classifica del girone I. In testa tre squadre a 15 punti, unico pari di giornata nella sfida tra Sambiase e Acr Messina

Nell’ottavo turno del campionato di Serie D nel girone I con le tre squadre messinesi arrivano cinque vittorie esterne, in casa passano solo Castrumfavara e Nissa, mentre un solo pari che è quello che ha visto l’Acr Messina di mister Romano pareggiare sul campo del Sambiase praticamente allo scadere.

Grazie all’importante vittoria esterna sul campo del Paternò, la Nuova Igea Virtus torna in testa alla classifica a quota 15 punti, in coabitazione con Vibonese e Nissa. Per i giallorossi longanese a segno Maltese e Cicirello. Per il Milazzo non si vede ancora la luce in fondo al tunnel con la squadra sconfitta 2-3 dall’Acireale in casa al “Salmeri”, Di Piedi aveva aperto la sfida per i locali poi nel primo tempo gli ospiti avevano calato il tris con la doppietta di Samb e la rete di Gagliardi. Nella ripresa il gol di Cassaro accorciava le distanze per il Milazzo.

Risultati 8ª giornata girone I
Castrumfavara – Ragusa 2-0
Gela – Ac Palermo 0-1
Enna – Sancataldese 1-0
Gelbison – Vibonese 0-2
Milazzo – Acireale 2-3
Nissa – Savoia 1-0
Paternò – Nuova Igea Virtus 0-2
Reggina – Vigor Lamezia 0-1
Sambiase – Acr Messina 1-1

Classifica Serie D girone I
Nuova Igea Virtus 15
Vibonese 15
Nissa 15
Savoia 13
Sambiase 13
Ac Palermo 13
Castrumfavara 11
Vigor Lamezia 10
Gela 10
Gelbison 10
Milazzo 9
Reggina 8
Sancataldese 8
Acireale 8
Enna 8
Paternò 6
Ragusa 4
Acr Messina -1 (14 punti di penalizzazione)

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
De Luca, la Giunta Basile e la tentazione “come vi ho creato vi distruggo”
L’alluvione a Favara, ritrovato il corpo di Marianna Bello
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED