Serie D. La Nuova Igea Virtus torna in testa, sconfitto il Milazzo in casa

I risultati dell'ottava giornata e la classifica del girone I. In testa tre squadre a 15 punti, unico pari di giornata nella sfida tra Sambiase e Acr Messina

Nell’ottavo turno del campionato di Serie D nel girone I con le tre squadre messinesi arrivano cinque vittorie esterne, in casa passano solo Castrumfavara e Nissa, mentre un solo pari che è quello che ha visto l’Acr Messina di mister Romano pareggiare sul campo del Sambiase praticamente allo scadere.

Grazie all’importante vittoria esterna sul campo del Paternò, la Nuova Igea Virtus torna in testa alla classifica a quota 15 punti, in coabitazione con Vibonese e Nissa. Per i giallorossi longanese a segno Maltese e Cicirello. Per il Milazzo non si vede ancora la luce in fondo al tunnel con la squadra sconfitta 2-3 dall’Acireale in casa al “Salmeri”, Di Piedi aveva aperto la sfida per i locali poi nel primo tempo gli ospiti avevano calato il tris con la doppietta di Samb e la rete di Gagliardi. Nella ripresa il gol di Cassaro accorciava le distanze per il Milazzo.

Risultati 8ª giornata girone I

Castrumfavara – Ragusa 2-0

Gela – Ac Palermo 0-1

Enna – Sancataldese 1-0

Gelbison – Vibonese 0-2

Milazzo – Acireale 2-3

Nissa – Savoia 1-0

Paternò – Nuova Igea Virtus 0-2

Reggina – Vigor Lamezia 0-1

Sambiase – Acr Messina 1-1

Classifica Serie D girone I

Nuova Igea Virtus 15

Vibonese 15

Nissa 15

Savoia 13

Sambiase 13

Ac Palermo 13

Castrumfavara 11

Vigor Lamezia 10

Gela 10

Gelbison 10

Milazzo 9

Reggina 8

Sancataldese 8

Acireale 8

Enna 8

Paternò 6

Ragusa 4

Acr Messina -1 (14 punti di penalizzazione)

Articoli correlati