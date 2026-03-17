Referendum giustizia, assemblea per il no con Silvestri e i magistrati Lombardo e Arena

Mercoledì incontro conclusivo al Palacultura di Messina di tre comitati per i no con il professore Simoni e il segretario Cgil Mannino

MESSINA – “Un momento di approfondimento e discussione sulle ragioni del no con la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo della magistratura, dell’università e delle organizzazioni sociali”. Si terrà mercoledì 18 marzo, a partire dalle ore 17, al Palacultura di Messina, l’assemblea pubblica conclusiva della campagna referendaria per il no al referendum sulla giustizia. L’iniziativa è promossa e organizzata dal Comitato “Giusto dire no”, dal Comitato “Avvocati per il no” e dal Comitato della società civile per il no, impegnati in queste settimane in una campagna di informazione e confronto pubblico sui contenuti del referendum.

All’iniziativa interverranno: Gaetano Silvestri, ex presidente della Corte costituzionale, Luigi Lombardo, presidente della Corte d’Appello di Messina, Maria Teresa Arena, consigliera della Corte di Cassazione, Alessandro Simoni, professore dell’Università di Firenze, e Alfio Mannino, segretario generale Cgil Sicilia. Sono inoltre previsti interventi programmati e momenti di confronto con magistrati onorari, cancellieri, personale upp (addetti all’ufficio per il processo), ricercatori universitari, studenti ed esponenti delle associazioni e della società civile. A moderare il dibattito sarà la giornalista Daniela Cacciola.

I comitati per il no: “Un confronto pubblico sui contenuti del referendum e sulle conseguenze delle eventuali modifiche”

A seguire sono previsti anche dei momenti artistici e musicali. “L’appuntamento al Palacultura di Messina rappresenta un’importante occasione di confronto pubblico sui contenuti del referendum e sulle conseguenze che le modifiche proposte potrebbero avere sull’equilibrio del sistema della giustizia e sui principi costituzionali. I promotori invitano cittadine e cittadini, operatori del diritto, studenti e rappresentanti della società civile a partecipare numerosi all’iniziativa”, si legge in un comunicato.

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