“Plastic free”, riconoscimento per cinque comuni messinesi

Venti i comuni siciliani premiati a Roma

Sono cinque i comuni “Plastic Free” 2026 nella provincia di Messina e tutti nel comprensorio jonico. Si tratta di S. Teresa, Furci, Roccalumera, Casalvecchio e Mandanici. Nei giorni scorsi, al Teatro Olimpico di Roma, si è tenuta la cerimonia di premiazione con la consegna dei riconoscimenti da parte dell’associazione Plastic Free Onlus, che sostiene le amministrazioni più virtuose nella lotta all’abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti responsabili e nella gestione sostenibile del territorio.

Venti comuni premiati in Sicilia

I comuni premiati in Sicilia sono stati 20, sei in più dello scorso anno. Per S. Teresa, rappresentata a Roma dalla consigliera comunale Vanessa Triolo, il riconoscimento è la conferma di quanto ottenuto già a partire dal 2024 grazie anche all’impegno dell’assessore Gianmarco Lombardo e della referente dell’associazione Mariarosaria Coglitore. Furci, invece, ha ottenuto il secondo vessillo dopo la prima candidatura del 2025 e Roccalumera, uno tra i primissimi comuni siciliani a fregiarsi del titolo, ha centrato invece la quarta bandiera Plastic Free dopo quelle del 2022, 2023 e 2025. Nuovi ingressi tra i comuni virtuosi sono invece Casalvecchio (rappresentato alla premiazione dall’assessore Santino Saglimbene) e Mandanici (rappresentato dal sindaco Armando Carpo), che avevano avanzato la loro candidatura per la prima volta proprio quest’anno.

Per il Comune di Roccalumera, il premio è stato ritirato dal sindaco Pippo Lombardo, accompagnato dal referente locale di Plastic Free Letterio Mastroeni, uno dei pionieri dell’impegno green nella zona jonica. Il sindaco di Furci, Matteo Francilia, ha ringraziato i suoi concittadini, il referente locale Plastic Free, Alberto Lampo, e tutta l’amministrazione comunale “con in testa la vicepresidente del Consiglio comunale Luciana Lampo che ha lavorato sodo da tempo, con caparbietà, impegno e competenza, insieme agli uffici comunali, per la riconferma di questo importante risultato”.