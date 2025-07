Serie D, Milazzo e Nuova Igea proseguono a programmare la stagione

I mamertini confermano Scolaro, Immacolato Bonina è il presidente onorario dei giallorossi del Longano che hanno ricevuto l'esito positivo dalla Covisod per l'iscrizione

La prossima Serie D avrà ai nastri di partenza sicuramente la Nuova Igea Virtus che aveva mantenuto la categoria nella passata stagione. La società del Longano già lo scorso 9 luglio aveva ricevuto la comunicazione da parte della Covisod dell’esito positivo della richiesta di iscrizione al campionato. “Essere una delle prime squadre d’Italia – aveva commentato Rosario Sorrenti, segretario generale del club – rappresenta un importante riconoscimento al lavoro realizzato”.

Ci sarà anche l’Ss Milazzo, che ha conquistato la categoria al termine di una storica ed emozionante promozione. Ha presentato domanda anche l’Acr Messina, ma conoscerà il suo destino entro il prossimo 16 luglio, resta in attesa anche il Messina 1947, ex Città di Sant’Agata, che ha presentato domanda di ripescaggio. Quindi nella prossima massima categoria dilettantistica potrebbero esserci tre squadre della provincia di Messina.

I movimenti in casa Nuova Igea Virtus

La Nuova Igea Virtus nei giorni scorsi ha annunciato Immacolato Bonina come presidente onorario, già massimo dirigente di Igea Virtus e Basket Barcellona, “in città e con lo sport sono riuscito a scrivere pagine indelebili” ha commentato. Contestualmente negli ultimi giorni è stato dato il benvenuto a Salvatore Marra quale nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico di origini campane classe 1973 nelle ultime stagioni ha allenato Acireale e Puteolana. Accanto a lui sono stati confermati Vincenzo Pirelli, quale preparatore dei portieri, Omar Baeli, preparatore atletico, e Nunzio Iarrera, osteopata.

A livello di rosa la Nuova Igea Virtus ha salutato il capitano delle ultime stagioni e barcellonese doc Giovanni Biondo, dopo sette anni in prima squadra e cento presenze saluta dicendo: “Orgoglioso di aver indossato la maglia delle mia città per così tanto tempo. Ultimi anni speciali”. Tra le nuove entrate il giovane attaccante classe 2007 Antonio Palme, cresciuto nell’Aga Messina e Acr prima di approdare al settore giovanile della Nuova Igea Virtus e ha giocato con il Valle del Mela.

Il Milazzo conferma Scolaro: “Qui le mie radici”

La Ss Milazzo è lieta di annunciare la conferma di Marco Scolaro per la stagione sportiva 2025-26. Il centrocampista indosserà la maglia rossoblu per la terza annata consecutiva che lo vedrà impegnato nel torneo di Serie D, dove si è già messo in mostra ai tempi del Sant’Agata. Il classe 2003, originario proprio di Milazzo, è approdato in rossoblu nel gennaio 2024. Da quel momento, Scolaro ha totalizzato 44 presenze firmando 7 reti in tutte le competizioni. Un valore aggiunto per tutto il gruppo mamertino, specialmente nell’ultima stagione che ha visto il Milazzo trionfare nel Girone B di Eccellenza.

Scolaro infatti è stato uno dei trascinatori dei mamertini, come certificato dalle 28 presenze e dalle 3 reti siglate in tutte le competizioni, fondamentali per la vittoria del campionato e la conseguente promozione in Serie D. Non solo statistiche ma anche prestazioni di altissimo livello, che hanno reso il centrocampista uno dei calciatori più interessanti del panorama calcistico siciliano. Il classe 2003 nel corso delle ultime settimane ha ricevuto parecchie offerte da squadre d’Eccellenza e Serie D ma alla fine ha scelto di rimanere a Milazzo, dando seguito ad un progetto che ormai lo vede tra i protagonisti indiscussi.

Il centrocampista si è espresso così sulla permanenza in rossoblu: “Da milazzese, indossare ancora una volta la maglia della mia città è un’emozione che non si può spiegare a parole. Giocare per il Milazzo significa rappresentare le mie radici, la mia gente e portare in campo tutto l’orgoglio e la passione che mi legano a questi colori. Sono felice di far parte di questo progetto anche per la nuova stagione, con la speranza di raggiungere insieme nuovi traguardi e regalare ancora emozioni a chi ci sostiene ogni giorno.”