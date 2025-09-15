Serie D. Pari tra Milazzo e Nuova Igea Virtus, la classifica resta corta

Nessuna squadra a punteggio pieno dopo due giornate, sette formazioni imbattute e arriva la prima vittoria esterna firmata dal Messina

Secondo pareggio consecutivo in campionato per il Milazzo, che ha debuttato ufficialmente allo stadio “Marco Salmeri” sfidando la Nuova Igea Virtus per la seconda volta nell’arco di due settimane. Diversi assenti in casa rossoblù: oltre agli squalificati Dama e Currò, il mister non ha potuto contare sugli infortunati Locantro, Foti, Runza e Quartarone. I mamertini nel primo tempo sono riusciti a portarsi in doppio vantaggio, subendo la risposta dei giallorossi soltanto nella ripresa con la squadra ospite che era anche in inferiorità numerica.

Seconda volta che il Milazzo si fa rimontare, mentre la Nuova Igea Virtus resta imbattuta nel girone I come altre sei squadre, tra queste anche il Messina che ha gli stessi punti delle prima ma pesa la penalizzazione di -14 punti. Nessuna formazione è a punteggio pieno dopo già due giornate, una buona notizia in casa biancoscudata visto che con la classifica che resta corta sarà più facile inseguire e scalare posizioni.

Nella seconda giornata cinque dei nove match sono terminati in pareggio, tra cui appunto il derby tirrenico tra Milazzo e Nuova Igea Virtus con i padroni di casa che però sembravano saldamente al comando. Sono arrivate quattro vittorie, tre per le formazioni di casa e solo una per una squadra ospite che è stata appunto la vittoria in rimonta del Messina in quel di San Cataldo. Fin qui in campionato, dopo due giornate, è l’unica vittoria esterne del girone I, buon segno per un gruppo, quello biancoscudato, che ha bisogno di prendere fiducia.

Milazzo-Nuova Igea Virtus 2-2

Il Milazzo dopo una fase molto intensa e propositiva ha avuto il merito di sbloccare la sfida al quattordicesimo minuto, sfruttando l’asse Corso-Cassaro. Il centrocampista sugli sviluppi di calcio d’angolo ha disegnato la traiettoria perfetta per il centrale, bravo a prendere il tempo alla difesa giallorossa e a insaccare il vantaggio con uno splendido colpo di testa. Al trentaseiesimo i mamertini hanno conquistato un calcio di rigore, sfruttando un cross di Scolaro. Il centrocampista è riuscito a trovare sul secondo palo Giunta, atterrato nettamente in area da Samake. Il classe ’99 quindi si è presentato sul punto di battuta, insaccando il raddoppio con un mancino potente dopo un lieve tocco sulla traversa. Allo scadere chance della Nuova Igea Virtus con una punizione, neutralizzata senza problemi da Mileto. Nel recupero quindi i giallorossi ci hanno provato con Della Guardia, che non ha trovato lo specchio della porta. Nella ripresa gli ospiti si sono affacciati in zona d’attacco con il neoentrato Calafiore, il cui tiro è stato respinto bene dalla retroguardia rossoblù.

Al decimo invece occasione per Di Mino, su cui Mileto ha fatto buona guardia. Subito dopo la Nuova Igea Virtus si è resa pericolosa con Samake, che di testa non è riuscito a trovare lo specchio della porta. Poco dopo il quindicesimo il Milazzo ha sfiorato il 3-0 due volte, con il palo colpito da Giunta di testa su cross dalla fascia destra e Cassaro, che con una conclusione al volo ha fatto tremare la retroguardia giallorossa. Al diciannovesimo la Nuova Igea Virtus è rimasta in dieci uomini, complice l’espulsione di Maltese. Ospiti che comunque hanno avuto la forza di reagire con Samake, che ha accorciato le distanze dopo l’assist di Joao Pedro.

Cinque minuti più tardi i giallorossi hanno trovato il pareggio con Calafiore, che su punizione ha mandato il parziale sul definitivo 2-2. Il Milazzo quindi si è spinto totalmente in avanti, a caccia del gol del nuovo vantaggio. La chance è capitata a La Spada, servito bene da Giunta dopo un grande controllo del centrocampista. L’attaccante tuttavia non è riuscito a trovare lo specchio davvero di pochissimo. In pieno recupero occasione anche per Pipitone, il cui tiro dalla distanza si è spento alto sopra la traversa. Il Milazzo in ogni caso è riuscito a mantenere la striscia di risultati positivi, in attesa del prossimo match di campionato. I rossoblù domenica prossima torneranno in campo, ospiti del Castrum Favara nella sfida in programma al Bruccoleri.

Tabellino

Arbitro: Giacomo Pasquetto (Crema)

Assistenti: Edoardo Monelli (Busto Arsizio); Andrea Colitti (Cinisello Balsamo)

Marcatori: 14’ Cassaro, 37’ Giunta, 72’ Samake, 77’ Calafiore

Milazzo: Mileto; Franchina, Cassaro, Greco M; Pipitone, Scolaro (dal 30’ st Bosetti), Corso (dal 23’ st Dall’Oglio), Moschella, Vaiana; Giunta; Di Piedi (dal 34’ st La Spada). A disposizione: Morabito, Salvo, Greco G, Verdura, Vitale, Di Francesco. Allenatore: Gaetano Catalano.

Nuova Igea Virtus: De Falco; Maggio, Maltese, Della Guardia (dal 1’ st Calafiore); Cess, Joao Pedro, Balsano (dal 20’ st Di Paola), Cardinale (dal 1’ st Cicirello), Squillace (dal 10’ Lomolino); Samake, Di Mino (dal 34’ Marashi). A disposizione: Belmonte, Bisogno, Palme, Ferrara. Allenatore: Salvatore Marra.

Ammoniti: Scolaro (M), Di Piedi (M), Mileto (M), Greco (M), Di Mino (NI), Samake (NI), Maltese (NI), Lomolino (NI), Calafiore (NI).

Espulsi: Maltese (NI).