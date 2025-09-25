Serie D. Prima vittoria del Milazzo, rimonta Nuova Igea Virtus

I risultati della quarta giornata di serie D e la classifica del girone I. Il Paternò, prossimo avversario del Messina, non va oltre lo 0-0

Giornata positiva per le messinesi impegnate nel campionato di Serie D. Il Messina torna alla vittoria in casa dell’Acireale, con qualche polemica finale in un post partita movimentato, il Milazzo in casa trova la prima vittoria della stagione. I mamertini superano la Sancataldese per 1-0 grazie alla rete di Franchina nella ripresa, il calciatore era entrato da pochissimo sul terreno di gioco prima di segnare. Risultato positivo anche per la Nuova Igea Virtus, la formazione longanese impatta 2-2 sul campo dell’Athletic Club Palermo, partita che si era messa male per i giallorossi sotto di due reti dopo il primo tempo, nella ripresa le marcature di Ferrara e Cicirello evitano la prima sconfitta stagionale agli uomini di mister Marra.

Dalle altre partite del girone importante tris del Gela, che qualche giorno fa in inferiorità numerica ha sconfitto il Messina, che sul campo della Vigor Lamezia ottiene tre punti che la fanno fuggire in solitaria, a quota 10, in testa al girone. Seguono a otto Savoia e Nuova Igea Virtus. Il Messina grazie alla vittoria sull’Acireale dimezza la penalizzazione ora si trova a -7, la salvezza diretta dista undici punti, i playout otto. Da segnalare anche la sconfitta della Reggina in casa contro la Gelbison e la rimonta della Nissa che cedeva in casa 0-2 alla Castrumfavara, capolista insieme a Gela e Nuova Igea Virtus dopo la terza giornata, che è stata ribaltata per 3-2. I prossimi avversari dei biancoscudati, il Paternò, pareggia a reti bianche a Ragusa, unica sfida senza reti della quarta giornata.

I risultati della 4ª giornata

Athletic Club Palermo – Nuova Igea Virtus 2-2

Acireale – Acr Messina 1-2

Gela – Vigor Lamezia 3-0

Enna – Savoia 0-3

Milazzo – Sancataldese 1-0

Nissa – Castrumfavara 3-2

Paternò – Ragusa 0-0

Reggina – Gelbison 2-3

Sambiase – Vibonese 3-0

La classifica del girone I

Gela 10

Savoia 8

Nuova Igea Virtus 8

Castrumfavara 7

Nissa 7

Sambiase 7

Gelbison 7

Vigor Lamezia 6

Ac Palermo 6

Milazzo 5

Vibonese 5

Reggina 4

Enna 2

Paternò 2

Ragusa 2

Sancataldese 1

Acireale 1

Acr Messina -7 (14 punti di penalizzazione)