Serie D, Ss Milazzo e Nuova Igea Virtus in ritiro con le rose allestite

Le due formazioni della provincia peloritana che sfideranno anche l'Acr Messina nell'imminente nuova stagione sono in ritiro e a ranghi completi

A poche settimane dai primi impegni ufficiali, prima la Coppa Italia e successivamente l’inizio del campionato, le due formazioni tirreniche non hanno perso tempo e in linea con la programmazione di una normale società calcistica hanno completato e presentato le proprie rose, condite naturalmente da tanti under, e sono in ritiro. Per la formazione del Longano addirittura un pre raduno allo stadio D’Alcontres-Barone.

Nessuna novità sportiva invece in merito all’Acr Messina, unica squadra cittadina adesso in Serie D visto il mancato ripescaggio di Messina 1947, ex Città di Sant’Agata, che sarà ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza insieme alla Messana 1966 che ha da subito chiarito che non avrebbe cercato salti di categoria nei palazzi.

I nuovi ingressi in casa Milazzo

Françoise Sgrò, centrocampista nato a Masisi (Congo) il 24 agosto 2007. Il calciatore è reduce dall’esperienza al Crotone, club con cui si è messo in mostra nel campionato Primavera 2, collezionando 19 presenze e firmando 5 reti. Sgrò però è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, dove si è distinto come uno dei migliori talenti della propria generazione. Un percorso più che soddisfacente quello di Sgrò, che mette al servizio del Milazzo qualità e soprattutto una ricca esperienza con uno dei club più importanti al mondo. Allo stesso tempo, il calciatore vanta un’ottima esperienza tra le fila dell’Under 17 della Ternana.

Mattia Vitale, difensore centrale nato a Palermo il 30 settembre 2007. Il calciatore all’età di 9 anni è entrato a far parte del settore giovanile del Palermo, club dove si è messo in mostra per diverse stagioni. Vitale ha cominciato anche l’ultima stagione con i rosanero, prendendo parte al campionato Primavera 2. Il classe 2007 quindi a gennaio si è trasferito all’Enna, club con cui ha debuttato nel torneo di Serie D.

Manuel Moschella, centrocampista nato a Messina il 20 maggio 2007. Il calciatore è reduce dall’esperienza alla Lucchese, formazione con cui si è messo in mostra nelle ultime due annate. Moschella nella scorsa stagione ha totalizzato 20 presenze nel campionato Primavera 3, dove ha siglato pure 7 reti. Il centrocampista allo stesso tempo ha debuttato in prima squadra, subentrando nella sfida di Coppa Italia Serie C disputata in casa della Pro Vercelli. Un trascorso importante quello del giovane 2007, che va ad arricchire con qualità ed esperienza il pacchetto under a disposizione del tecnico Gaetano Catalano. In passato, Moschella ha militato anche nel settore giovanile del Camaro distinguendosi come uno dei migliori calciatori della propria generazione.

Davide Corso per la stagione sportiva 2025-2026. Il centrocampista vestirà la casacca rossoblu per la seconda annata consecutiva, che lo vedrà tornare a confrontarsi con il campionato di Serie D. Corso infatti vanta quasi 200 presenze in quarta serie, dove ha debuttato con la Novese nel Girone A nella stagione 2013-2014. Il classe ’92 alle proprie spalle ha anche un lungo trascorso nel Girone I, dove ha già difeso le maglie di Reggina, Hinterreggio, Palmese, Corigliano, Cittanovese, Locri e Gioiese. Corso allo stesso tempo ha accumulato esperienza anche nel Girone H, dove ha debuttato con il Taranto per poi passare al Picerno e alla Gelbison. Il centrocampista, inoltre, nella seconda parte della stagione 2017/2018 ha militato pure nell’Olympia Agnonese, formazione iscritta nel Girone F di Serie D. Sono oltre 50 invece le presenze in Serie C di Corso, che nella stagione 2011/2012 ha totalizzato 12 presenze nel Girone B di C2 con il Catanzaro. L’anno successivo il centrocampista si è legato al Mantova, club con cui ha ottenuto 16 presenze firmando 1 gol. Corso inoltre ha trascorso la prima parte della stagione 2018/2019 al Matera, riuscendo a giocare un totale di 17 match. Il classe ’92 in passato ha militato nel settore giovanile della Reggina, con cui ha partecipato a due Tornei di Viareggio collezionando 7 presenze totali. 39 i gettoni raccolti in Primavera C, torneo nel quale Corso si è messo in mostra tra il 2008 e il 2011.

Gianluca Foti difensore indosserà la casacca rossoblu per la seconda stagione di fila, nel corso della quale potrà misurarsi per la prima volta in carriera con il campionato di Serie D. Foti nell’ultima stagione si è distinto come uno dei miglior under del torneo d’Eccellenza, dove ha collezionato 19 presenze contribuendo alla vittoria del campionato da parte del Milazzo. Il classe 2006 ha raccolto anche 4 gettoni in Coppa Italia e 1 in Supercoppa, dove ha giocato da titolare il match contro l’Athletic Palermo. La conferma di Foti è una scelta all’insegna della continuità, che certifica la grande attenzione della società verso la gestione e la crescita dei giovani talenti del territorio.

Umberto Locantro centrocampista indosserà la maglia rossoblù per la seconda annata consecutiva. Locantro ha dimostrato la propria qualità nell’ultima stagione, collezionando 20 presenze in campionato e firmando 1 gol, che ha contribuito alla vittoria del Girone B dei mamertini. Il centrocampista, inoltre, ha giocato 2 match in Coppa Italia e 1 in Supercoppa. Per Locantro non sarà la prima esperienza in Serie D, campionato dove ha esordito nella stagione 2023-2024 con la maglia dell’Igea Virtus. La permanenza del classe 2006 è un’ulteriore prova della linea portata avanti dalla società, che ha scelto di puntare ancora su uno dei migliori under milazzesi in circolazione.

Conferma per Giosuè Salvo, il centrocampista vestirà la maglia rossoblu per il secondo anno consecutivo. Salvo è reduce da un’ottima annata, durante la quale ha registrato 26 presenze in campionato contribuendo alla vittoria del girone B e distinguendosi come uno dei migliori giovani di tutto il panorama regionale. Allo stesso tempo, il centrocampista ha collezionato 4 gettoni in Coppa Italia e 1 in Supercoppa. Salvo giocherà per la prima volta in carriera nel torneo di Serie D e la sua conferma dimostra la piena fiducia della società verso i giovani talenti del territorio.

Conferma pure per Gabriele Franchina, il difensore vestirà la casacca rossoblu per la seconda stagione consecutiva, anche se aveva già militato al Milazzo nella stagione 2018- 2019 vissuta in Eccellenza. Franchina è reduce da un’annata sensazionale, culminata con la vittoria del Girone B e la conseguente promozione in Serie D. Il difensore è stato uno dei protagonisti della cavalcata del Milazzo, con cui ha raccolto 31 presenze e firmato 7 reti in tutte le competizioni. Franchina ha chiuso la stagione come secondo miglior marcatore del Milazzo, dato che soltanto La Spada (15) ha siglato più gol di lui. Il classe ’94 vanta quasi 70 presenze nel torneo di Serie D, dove ha debuttato con il Brindisi nel Girone H nella stagione 2012/2013. Franchina quindi ha proseguito la propria esperienza in quarta serie con Licata e Orlandina, formazioni in cui ha militato nell’annata 2013/2014 nel Girone I. Il difensore quindi nella stagione 2020/2021 si è messo in mostra pure con il Sant’Agata, raccogliendo 27 presenze totali. 23 infine i gettoni conquistati in D con l’Igea Virtus nella stagione 2023/2024, quella del suo ritorno a Milazzo.

Ancora in maglia rossoblù Riccardo Cassaro per la stagione sportiva 2025/2026. Il difensore ha contribuito in maniera determinante alla vittoria del Girone B di Eccellenza, che è valsa il ritorno in Serie D dei mamertini. Cassaro ha disputato 33 match nell’ultima stagione, 29 dei quali in campionato dove ha anche siglato 2 reti. Il difensore ha timbrato il cartellino anche in Coppa Italia, dove ha giocato 3 partite portando il proprio score personale a 3 gol. Cassaro, infine, è sceso in campo da titolare nella gara di Supercoppa giocata contro l’Athletic Palermo. Per il difensore sarà un ritorno nel campionato di Serie D, dove ha già collezionato oltre 200 presenze. Cassaro debuttò nella stagione 2007-2008 con la Rivarolese, formazione piemontese iscritta nel Girone A. Il classe ’89 quindi nell’estate 2008 tornò in Sicilia, accasandosi alla Nissa nel Girone I. Il difensore rimase per tre annate nella compagine nissena, giocando oltre cinquanta partite sempre in Serie D. Cassaro nel 2013 si legò al Licata, con cui giocò 19 partite nell’annata 2013/2014.

Nuovo arrivo Stefano Currò, centrocampista nato il 16 giugno 2003. Il calciatore è reduce dall’esperienza all’Igea Virtus, con cui nella scorsa stagione ha collezionato 23 presenze nel Girone I di Serie D firmando anche 5 reti. Currò ha già alle spalle oltre 100 partite in quarta serie, dove ha debuttato nella stagione 2021/2022 con il Licata. Un’esperienza più che importante per il milazzese, che in quell’annata giocò 35 partite tra campionato e Coppa Italia riuscendo a siglare un totale di 5 gol. Il centrocampista nel 2022 passò al Sestri Levante, formazione ligure con vinse il Girone A di Serie D centrando la promozione in Serie C e totalizzando 17 presenze. Il calciatore infine iniziò la stagione 2023/2024 al Siracusa, passando al Licata subito dopo. Currò riuscì a trovare molto spazio tra le fila dei gialloblu, riuscendo a giocare 26 partite e a firmare una rete in campionato.

Volto inedito anche Tommaso Di Francesco, centrocampista nato a Ortebello il 20 ottobre 2006. Il calciatore è cresciuto nel settore giovanile della Lazio, con cui ha trascorso diverse stagioni riuscendo ad accumulare esperienza in uno dei club più importanti di tutta Italia. Di Francesco quindi nel 2023 è passato al Frosinone, mettendosi in mostra nel campionato nazionale Under 18: per lui 23 presenze e una rete, messa a segna nel match giocato contro il Cagliari. Il centrocampista nell’ultima stagione ha debuttato in Serie D, totalizzando 12 presenze con il Brindisi tra Girone H e Coppa Italia. Il classe 2006 quindi ha proseguito l’annata al Paternò, giocando 16 match sotto la guida del tecnico Gaetano Catalano.

In mezzo al campo anche Gabriele Pio Greco, centrocampista nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 28 agosto 2008. Il calciatore è reduce dall’esperienza all’ACR Messina, con cui ha avuto modo di mettersi in mostra in vari campionati nazionali. Greco nell’ultima stagione ha disputato 20 partite nel torneo riservato agli Allievi Nazionali, siglando 10 reti. Il centrocampista però ha avuto modo di giocare 3 match nel campionato Primavera 4, dove ha messo a segno un gol.

Tra i pali Emanuele Morabito, il giovane portiere nella scorsa stagione ha esordito in Eccellenza ad appena 17 anni, giocando da titolare il match vinto contro l’Avola e riuscendo a tenere la porta inviolata. Morabito nella prossima annata potrà misurarsi per la prima volta con il campionato di Serie D, dove non ha mai giocato in carriera. In passato, il classe 2007 ha accumulato esperienza nella Primavera della Reggina e nel settore giovanile dell’ACR Messina.

Altro estremo difensore Vincenzo Quartarone, portiere nato a Messina il 23 settembre 2003. Si tratta di un ritorno per l’estremo difensore, che ha difeso la porta mamertina nella stagione 2023-2024. Un percorso importante per Quartarone, che giocò 23 match nel torneo di Eccellenza raggiungendo la finale play-off. Il portiere ha trascorso anche l’ultima stagione nel Girone B del massimo torneo regionale, dove ha totalizzato 28 presenze con la maglia della Jonica. Quartarone in passato ha indossato la maglie di Sant’Agata, Lamezia Terme e ACR Messina ma è riuscito ad accumulare esperienza anche nelle formazioni Primavera di Benevento e Reggina

Gli ultimi colpi della Nuova Igea Virtus

Christian De Falco portiere originario di Bologna classe 2006, ha giocato con la Reggiana dove ha giocato il campionato Primavera ed è cresciuto nelle giovanili di Imolese e Bologna.

Davide Rosciglione, centrocampista classe 2007, mezzala di qualità, tecnica e forza può adattarsi anche sulla fascia, cresciuto nel settore giovanile del Palermo, con l’U17 rosanero oltre 20 presenze con due reti.

Santino Pagano, attaccante classe 2007, dopo l’ottima stagione con la Juniores è stato aggregato in prima squadra. Primi passi nelle giovanili del Valle del Mela e Academy Barcellona.

Conferma per Michele Cannatella, attaccante classe 2006. Un esterno offensivo che già nella scorsa stagione, con 12 presenza, ha conosciuto la piazza. In passato ha vestito la maglia del Terracina, cresciuto tra Taranto e Cerignola.

Matteo Vito Lomolino, l’esperto difensore mancino classe 1996 è originario di Milano ed è cresciuto nelle giovanili di Modena e Inter. In passato in serie D col Fiorenzuola, e passando per San Marino, Legnano, Castanese, Ponte San Pietro, Tritium, Carpi, Siena, Trapani, Cuneo, Savona, Sudtirol.

Mattia Di Mino, esterno offensivo classe 2003 arriva nella squadra del Longano dopo l’esperienza con l’Anzio Calcio. Originariodi Palermo e cresciuto nel Tor Tre Teste nel Lazio, ha giocato nella primavera del Latina e anche per Chieti, Pistoiese e Pianese.

Boubacar Samake è un attaccante di origini maliane classe 1999, precedentemente ha giocato a Nissa e in Sicilia anche a Trapani e Licata. Ha vestito le maglie di Vibonese, Arezzo, Roccella, Ariano Irpino, Cervinara e San Tommaso.

Confermato Domenico Nania difensore classe 2008, cresciuto nella zona tirrenica tra Academy Barcellona e Gi.Fra. Milazzo.

Giorgio Cicirello classe 1995 è l’attaccante d’esperienza su cui punterà la Nuova Igea Virtus, originario di Sant’Agata di Militello viene dall’esperienza con l’Enna, con cui ha segnato 9 reti. In carriera anche l’esperienza a Trapani, col Due Torri, il Città di Sant’Agata e l’Acireale.

Vincenzo Bisogno, centrocampista campano classe 2006 cresce nelle società Terzo Tempo e Posillipo, giovanili della Reggiana e successivamente Benevento, Ischia e Chievo Verona.

Antonio Atteo, centrocampista napoletano classe 2001, giovanili con la maglia della Nocerina e poi esperienze tra Puglia e sud Italia tra Casertana, Castrovillari e Vibonese, vanta oltre 200 presenze in serie D.

Joao Pedro, centrocampista classe 1999 di formazione europea cresciuto nei campionati giovanili belgi.