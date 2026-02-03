Servizi sociali peloritani, Basile ribadisce la volontà di costituire l’Azienda Speciale

L'incontro con le organizzazioni sindacali e dei lavoratori

Si è svolto oggi l’incontro promosso dal sindaco Basile con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori, dedicato al futuro dei Servizi Sociali Peloritani e al progetto di costituzione dell’Azienda Speciale per i servizi sociali.

Durante l’incontro è stata ribadita la volontà dell’Amministrazione di avviare un nuovo modello gestionale fondato su efficienza, qualità dei servizi e tutela dei diritti dei lavoratori.

“La costituzione dell’Azienda Speciale – ha dichiarato il sindaco Federico Basile – rappresenta un passaggio strategico per rendere più efficiente l’organizzazione dei servizi sociali e garantire risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Questo percorso guarda con la massima attenzione alla tutela dei lavoratori, che sono una risorsa fondamentale del sistema”.

Il sindaco ha inoltre sottolineato come il nuovo modello dell’Azienda Speciale sia pensato per coniugare stabilità occupazionale, valorizzazione delle professionalità e miglioramento complessivo delle prestazioni offerte alla comunità.

L’Amministrazione ha confermato la disponibilità a proseguire il dialogo con sindacati e lavoratori nelle prossime fasi del percorso, affinché la transizione verso la nuova Azienda Speciale avvenga in modo condiviso, trasparente e nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.

Fp Cgil: “Tutela dei lavoratori deve essere priorità”

«”ndividuare un percorso che, analogamente a quanto avvenuto per la Messina Social City, consenta la tutela di tutti i lavoratori attualmente impiegati nei servizi Asacom, Trasporto, Assistenza Igienico personale ed avere garanzie, da parte dell’Amministrazione, che ciò sia possibile”. Questa la posizione espressa dalla FP CGIL nel corso dell’incontro tenutosi presso Palazzo dei Leoni con il sindaco metropolitano. Per il sindacato, il mantenimento dei livelli occupazionali degli oltre 800 dipendenti che, ormai da anni, lavorano in appalto nei servizi della Città Metropolitana, rappresenta un punto imprescindibile rispetto al quale non si possono fare passi indietro.

“L’internalizzazione dei servizi sociali – evidenzia la FP CGIL -, deve essere anche un’occasione di valorizzazione delle competenze e maggiori garanzie di servizi per gli utenti, a cui vanno garantiti supporto ed assistenza non solo nel periodo scolastico ma nel corso dell’intero anno. Esistono le possibilità concrete, da quanto comunicato in sede di incontro, he la futura Azienda possa gestire anche ulteriori attività rivolte alle categorie fragili”. In attesa della presentazione della nuova delibera da parte dell’Amministrazione, le parti sociali saranno audite in consiglio metropolitano il prossimo 5 febbraio.

Santisi (M5S): “Era fondamentale avviare un confronto”

“Ritengo l’incontro odierno – ha dichiarato il Consigliere Metropolitano Domenico Santisi – molto positivo. Era fondamentale avviare un confronto diretto con tutte le organizzazioni sindacali e ascoltarne le istanze, affinché possano essere tenute in debita considerazione nel percorso che porterà alla definizione della delibera. Il mio impegno resta quello di tutelare la qualità dei servizi per i nostri ragazzi speciali e, allo stesso tempo, garantire attenzione e certezze ai lavoratori. In questa direzione vanno anche i sette emendamenti da me già presentati e approvati dal Consiglio, di cui due specificamente dedicati alla tutela dei futuri lavoratori dell’Azienda Speciale”.

Cisl: “Si vada avanti nell’interesse dei cittadini”

“Non possiamo che prendere atto della buona volontà del sindaco metropolitano Federico Basile di tutelare la stabilità occupazionale dei lavoratori attualmente impegnati nella gestione dei servizi sociali presso la città metropolitana di Messina”. Così il segretario Generale della Cisl Messina Antonino Alibrandi e la segretaria della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri a margine dell’incontro con i sindacati tenutosi questo pomeriggio per discutere della costituzione dell’azienda speciale “Peloritani Servizi Sociali”.



“La costituzione della “Peloritani Servizi Sociali” – spiegano Alibrandi e Bicchieri – resta un’opportunità per garantire i lavoratori e l’erogazione di servizi di qualità ai cittadini 365 giorni l’anno. Riproporre la delibera in consiglio metropolitano è un atto politico che dovrà essere sottoposto al voto dell’aula. All’indomani, incassata nell’incontro di oggi la volontà di salvaguardare le sorti di tutti i lavoratori, si dovrà immediatamente ragionare sulle modalità attraverso le quali ciò dovrà avvenire, tenendo sempre presente che si tratta di uno strumento che creerà valore aggiunto in un settore cruciale, specie in vista di importanti progetti e investimenti come quello legato al “Dopo di noi” alla ex Città del Ragazzo”.



“Come Cisl, pur consapevoli dell’enorme complessità della materia – concludono Alibrandi e Bicchieri – faremo l’impossibile perché, con responsabilità e nel rispetto della legalità, venga garantita la massima stabilità occupazionale per tutti i lavoratori”.

Uil: “Si preveda in maniera esplicita la tutela degli 800 lavoratori”

“Durante l’incontro con il sindaco – hanno dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Livio Andronico, segretario generale Uil Fpl Messina – abbiamo ribadito la nostra chiara e coerente posizione in merito alle prospettive dei circa 800 lavoratori dei servizi sociali della città metropolitana, alcuni con oltre 20 anni di precariato, che, con impegno e dedizione, garantiscono i servizi di trasporto, l’igienico sanitario ed asacom. In tal senso, abbiamo ufficialmente proposto al sindaco Basile di prevedere, nell’eventualità della costituzione l’azienda speciale “Peloritani servizi sociali”, un formale atto politico da approvare dal Consiglio metropolitano che preveda in maniera esplicita ed inequivocabile la tutela e la garanzia occupazionale attraverso l’internalizzazione di tutti gli 800 lavoratori dei servizi sociali in atto dipendenti della cooperativa affidataria. In considerazione di queste ulteriori novità e tenuto conto che il Consiglio metropolitano del 5 febbraio sarà caratterizzato da un importante passaggio interlocutorio e non decisionale, abbiamo revocato il sit-in previsto in concomitanza con la seduta consiliare. Tenuto conto che permane lo stato di agitazione, ci riserviamo di riconvocare una nuova manifestazione in occasione dell’eventuale nuova seduta consiliare. Ribadiamo la nostra ferma posizione che ribadiremo in occasione del Consiglio metropolitano aperto del prossimo 5 febbraio: il lavoro non si tocca” lo .



FIADel: “Soddisfazione per l’apertura al confronto”

Al tavolo erano presenti Clara Crocè, Pietro Fotia e i rappresentanti aziendali FIADel. Nel corso della riunione è stato condiviso l’impegno a modificare la delibera, in particolare l’art. 22, nella parte in cui è previsto il ricorso al concorso pubblico per il reclutamento del personale.

Il sindaco ha comunicato che la deliberazione sarà modificata nei modi e nelle forme previste dalla legge.

La FIADel ha ribadito che la delibera dovrà essere adeguatamente motivata, sia dal punto di vista giuridico sia economico, al fine di garantire trasparenza, legittimità e sostenibilità delle scelte amministrative.

Il Consiglio provinciale ha inoltre invitato le Organizzazioni Sindacali a un ulteriore confronto fissato per giovedì 4 febbraio 2026, al fine di proseguire il dialogo e approfondire i contenuti della modifica deliberativa.

La FIADel esprime soddisfazione per l’apertura al confronto e conferma la propria disponibilità a collaborare responsabilmente nell’interesse dei lavoratori e della qualità dei servizi sociali.

