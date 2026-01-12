 Servizi Sociali Peloritani, "occorre un tavolo di confronto condiviso"

Gianluca Santisi

lunedì 12 Gennaio 2026 - 19:58

Il consigliere metropolitano Domenico Santisi chiede un incontro sulla costituzione dell'Azienda Speciale

MESSINA – Il consigliere metropolitano Domenico Santisi ha chiesto al sindaco della città metropolitana di Messina, Federico Basile, un momento di confronto “strutturato e condiviso” in riferimento alla deliberazione sulla costituzione dell’Azienda Speciale “Servizi Sociali Peloritani”, nonché sull’approvazione del relativo Statuto e dello schema di contratto di servizio.

“Alla luce delle istanze sempre più numerose provenienti dalle organizzazioni sindacali e dagli altri soggetti istituzionali e sociali interessati – ha spiegato Santisi, consigliere comunale di Nizza di Sicilia – appare auspicabile la convocazione di un tavolo di confronto che consenta un approfondimento puntuale delle scelte intraprese e delle ricadute organizzative, occupazionali e sociali connesse alla nascita dell’Azienda Speciale”.

“Un percorso di dialogo e partecipazione, che coinvolga tutte le parti interessate – ha aggiunto Domenico Santisi – risponderebbe pienamente all’interesse della Città Metropolitana di Messina, dei lavoratori coinvolti e, soprattutto, dei ragazzi e delle famiglie che usufruiscono dei servizi, garantendo trasparenza, condivisione e la massima tutela dei diritti e della qualità delle prestazioni erogate”.

