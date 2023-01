Servizio civile, finanziato progetto dell'Aias sezione Taormina Onlus - Tempostretto

Entro il 10 febbraio la registrazione sulla piattaforma dedicata. L'iniziativa è rivolta ai giovani dai 18 ai 28 anni

TAORMINA – Ci sarà tempo fine al 10 febbraio per registrarsi sulla piattaforma dedicata al servizio civile ed essere così uno dei 71.550 operatori volontari impegnati nei 722 progetti approvati dal Dipartimento per le politiche giovanili. Tra questi progetti, due sono stati predisposti e presentati dalle Aias siciliane (Coresi Aias) con il concorso di alcune sezioni. Alla sezione Aias (Associazione Italiana Assistenza Spastici) di Taormina è stato finanziato un progetto volto a migliorare i sevizi riabilitativi ed assistenziali già erogati. I giovani selezionati, di età compresa tra 18 e 28 anni, percepiranno una indennità di euro 444,30 per un impegno di 25 ore settimanali ed affiancheranno i lavoratori Aias in tutte le attività svolte. L’iscrizione potrà essere effettuata solamente online sulla piattaforma dedicata, previa acquisizione dello Spid; successivamente una specifica commissione valuterà i candidati sulla base di titoli e colloquio e l’esito di tale procedura verrà pubblicato sul sito internet dell’ente entro il 15 maggio 2023, mentre l’assunzione in servizio degli operatori avverrà entro il successivo 21 settembre.