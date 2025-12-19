Servizio idrico a MessinaAcque. La Corte dei Conti dice sì, il comitato non ci sta

Per "Vogliamo l'acqua dal rubinetto" è una "scelta politica errata"

Affidamento gestione servizio idrico a Messinacque spa: procedura corretta dice la Corte dei conti, “scelta politica errata” dice il comitato “Vogliamo l’acqua dal rubinetto!”.

“La deliberazione della Corte dei conti in merito alle procedure seguite dall’Ati Messina per la scelta della forma di gestione del Servizio idrico della provincia mediante l’affidamento a società mista pubblica privata non ha nulla a che vedere con quanto contestiamo da mesi, ovvero la scelta politica di privatizzare di fatto il servizio idrico di Messina e provincia”.

Il direttore generale dell’Ati, Giuseppe Torre, ha bollato come “infondate le affermazioni circa la privatizzazione dell’acqua, che è e rimarrà sempre pubblica, e sugli aumenti tariffari”.

Ma secondo il comitato “non ha senso ed anzi l’annuncio del nuovo bando per la ricerca del socio privato, prevedendo condizioni che rendono più appetibile l’appalto, è la conferma dei forti interessi privatisti per un affare che vale circa 3 miliardi di ricavi per 30 anni. Insomma, la procedura seguita sarà legittima e corretta come dice la Corte dei conti, ma continua ad essere politicamente errata secondo noi, e secondo tutti quei cittadini e quegli enti locali del messinese che nel 2011 hanno votato Sì al Referendum per l’acqua pubblica e firmato la legge d’iniziativa popolare affinché la proprietà e la gestione dell’acqua rimanesse in mani pubbliche”.

Il comitato continua “la lotta a difesa dei cittadini e dell’acqua pubblica”, e domanda: “ma i sindaci del Messinese da che parte stanno? In particolare il sindaco di Messina, che aveva dichiarato di essere intervenuto sul governo regionale per evitare la nascita della società mista, che risultato ha ottenuto? Cosa intende fare visto che l’iter della privatizzazione continua ad andare avanti?”.