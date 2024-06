Settecolli, Arcudi e Marchello agli Internazionali del nuoto a Roma

La nuotatrice dell'Unime e l'ex Ulysse iscritti alla manifestazione capitolina. Impegnati già venerdì nella prima giornata di gare

Ci sarà un po’ di Messina alla 60ª edizione del Settecolli di Roma. Gli Internazionali di nuoto toccano un traguardo longevo e come se non bastasse l’edizione di quest’anno sarà una delle ultime possibilità per staccare i pass olimpici per Parigi. La Nazionale Italiana sarà al gran completo in questo appuntamento che per alcuni sarà un test e in mezzo alle corsie ci saranno anche Davide Marchello, nuotatore messinese cresciuto nell’Ulysse, che da anni ormai si allena fuori, ed Emma Arcudi giovanissimo talento reggino che si allena con la società peloritana Unime.

I due saranno impegnati già nella giornata di domani, venerdì 21 giugno quando inizierà la manifestazione. Emma Arcudi nuoterà i 50 farfalla al mattino e poco prima Marchello i 400 stile libero, il messinese risulta iscritto come nazionale italiana. Nella giornata di sabato Arcudi chiuderà la sua esperienza, la prima internazionale, con i 100 farfalla. Anche se difficilmente sarà al top, come ha spiegato il suo allenatore, il Settecolli è un ulteriore step per la sua crescita, in questo caso a livello emotivo invece che sportivo, Arcudi ricordiamo prenderà parte tra qualche settimana all’Europeo Junior di Vilnius.

Sempre sabato impegnato Marchello che nuoterà gli 800 stile libero. Mentre la domenica, ultimo giorno di gare, solo Marchello in gara che prenderà parte, o almeno vi è iscritto, ai 200 stile libero per chiudere poi con i 1500 la gara più dura del programma. In passato è capitato che l’ex Ulyssino sacrificasse la distanza breve per concentrarsi sulla gara a lui più congeniale.