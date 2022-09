Settimana europea della mobilità. Messina è pronta? "Serve un cambio culturale" - Tempostretto

La serie di eventi organizzati da Atm saranno un'occasione per tornare a parlare di trasporto pubblico e una città diversa. Mondello: "Serve modello con pedone al centro"

MESSINA – Mobilità sostenibile, trasporto pubblico, motorshow. Messina si tuffa ancora nella “Settimana europea della mobilità”, che dal 16 settembre scorso si chiuderà giovedì 22. Una serie di eventi che coinvolgono Atm e l’amministrazione comunale, tanto che oggi i vertici dell’azienda, con in testa il presidente Giuseppe Campagna, sono tornati a parlare della mobilità cittadino in una conferenza stampa, al fianco del sindaco Federico Basile e dell’assessore Salvatore Mondello.

Mondello: “Serve un cambio culturale”

“Io ritengo che qualsiasi sforzo venga posto in essere dall’amministrazione, se non supportato da un cambio culturale sostanziale da parte dei cittadini, non potrà rappresentare un cambio di passo – ha spiegato l’assessore Mondello -. Da un lato stiamo producendo sforzi importanti sulla pianificazione, ma allo stesso tempo pensiamo all’infrastutturazione. Siamo in fase avanzata con il Pgtu, che ieri ha registrato in commissione consiliare l’approvazione e che ora andrà in Consiglio comunale, e mi riferisco al Pums che è al vaglio della Regione per la valutazione ambientale e strategica. Tutti questi sistemi sono determinante, ma il centro è l’aspetto culturale e con molta onestà vedo molte resistenze in città. Risulta difficile passare da un modello che vede al centro la vettura a uno in cui al centro c’è il pedone”.

Mondello: “A breve appalto per il lavoro della tramvia da 25 milioni”

Mondello prosegue: “Il trasporto pubblico è l’innervatura, la parte sostanziale di un buon sistema di mobilità. Abbiamo messo in campo una strategia dagli investimenti cospicui e stiamo proseguendo in un’attività di acquisto di mezzi elettrici e ibridi, con particolare attenzione all’ambiente. E poi siamo in procinto di appaltare il mega lavoro della sede tramviaria per 25 milioni di euro oltre agli 11 già investiti che hanno visto arrivare in città una serie di vetture che ci consentono di rafforzare l’asse principale dei trasporti, cioè la linea tramviaria”.

Campagna: “Tpl punto di forza della città”

“Non v’è dubbio che il trasporto pubblico locale è il punto di forza di una città e noi stiamo lavorando sotto ogni punto di vista – ha dichiarato il presidente di Atm Giuseppe Campagna -. Abbiamo in strada un numero di mezzi sufficiente per il servizio ma stiamo ragionando a nuove linee al centro della città, con frequenze molto basse. Ci stiamo lavorando con l’assessore Mondello per implementare il servizio. I nostri autobus sono ormai a un altro livello, per confort e servizi. Abbiamo l’infomobilità, sta partendo la bigliettazione elettronica, abbiamo video a bordo per dare news ai passeggeri. I nostri bus e i tram sono cardioprotetti, posizioneremo i defibrillatori per dare un senso di sicurezza diverso ai cittadini”.

“Settima europea per mostrare i servizi alla città”

“Con la Settimana europea della mobilità stiamo condensando tutti gli aspetti dell’azienda per mostrarli alla città – prosegue Campagna -. Abbiamo fatto l’evento a Piazza Cairoli con il bus elettrico e quello storico, per mostrare il passaggio dal passato al futuro. Poi abbiamo una serie di eventi per le aree pedonali, con l’esposizione di mezzi elettrici, top di gamma e vetture di altissimo livello. Abbiamo pensato anche a chi è meno fortunato, con la ‘mototerapia’, per mettere i cittadini a contatto diretto con la mobilità elettrica”.

