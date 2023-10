Seus 118, i lavoratori della provincia di Messina proclamano lo stato di agitazione - Tempostretto

La Uil Fpl ha chiesto alla Prefetta Di Stani la convocazione di un incontro urgente

MESSINA – Con una nota indirizzata alla Prefetta Cosima Di Stani, la Uil Fpl ha annunciato lo stato di agitazione del personale Seus 118, appartenente sia all’area Autisti Soccorritori, sia all’area Amministrativa. Contestualmente è stato chiesto alla Prefetta la convocazione di un incontro urgente “con la presenza della parte datoriale, al fine del raffreddamento del conflitto così come previsto dalla vigente normativa”.

L’organizzazione sindacale spiega di aver inviato diverse note alla presidenza della Seus 118 denunciando alcune forti criticità, come: carenza personale autista soccorritore – assegnazione improprie di mansioni; gestione del personale, turnazione, ferie, trasferimenti; superamento del tetto massimo consentito in termini di ore mensili; locali/postazione adibite a stanze per il personale autista soccorritore fatiscenti; difetti di comunicazione aziendale, criticità nelle postazioni disagiate e ricadenti su comuni montani; gestione conferimento incarichi – e contenziosi in itinere.

“Non avendo ottenuto alcun riscontro in merito da parte della società consortile Seus Scpa 118 – evidenzia il segretario generale Livio Andronico – oggi si è svolta l’assemblea dei lavoratori regolarmente convocata dalla Uil Fpl di Messina, nel corso della quale si sono dibattuti i temi in questione”. Su proposta dello stesso segretario generale i partecipanti hanno poi votato all’unanimità la proclamazione dello stato di agitazione.