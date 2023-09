Sgarbi a Messina nel nome di Antonello e Caravaggio - Tempostretto

Il sottosegretario alla Cultura e critico d'arte è stato al MuMe e al Palacultura. In cantiere una mostra dal respiro internazionale

MESSINA – Vittorio Sgarbi a Messina per ammirare gli epigoni di Caravaggio al MuMe e per una lezione su Antonello alla Galleria d’arte moderna. Sulle orme del maestro, al Museo regionale, il sottosegretario alla Cultura e critico d’arte ha visitato la mostra “Seguendo Caravaggio con maniera vigorosa e tinta” , accompagnato dal direttore Orazio Micali. Al Palacultura, in occasione anche della visione del film “La Messina bendata”, ha annunciato l’intenzione di offrire il proprio contributo per una grande esposizione su Antonello da Messina.

“Abbiamo parlato, oltre che di arte e cultura, anche di possibili progetti di Messina come città di Antonello e molto altro”, ha evidenziato il sindaco Federico Basile. Se il sogno è quello di portare Il trittico “Madonna col Bambino tra San Giovanni e San Benedetto”, l’idea complessiva è di valorizzare queste due figure, Antonello e Caravaggio, in un’ottica di promozione culturale e turistica dal respiro internazionale.

