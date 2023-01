Sgarbi, Amata e Finocchiaro insieme: "Che bella la Madonna col Bambino e San Giovannino" - Tempostretto

Il sottosegretario, l'assessora regionale e il mecenate si sono incontrati per ammirare l'opera ritrovata di Girolamo Alibrandi

MESSINA – Metti un sottosegretario per la Cultura e critico d’arte, un mecenate e un’assessora regionale ai Beni culturali insieme a contemplare l’incanto di un quadro ritrovato: la Madonna con Bambino e San Giovannino del messinese Girolamo Alibrandi. Eccoli insieme a Messina: Vittorio Sgarbi, sottosegretario di Stato e in trasferta politica in Sicilia; Rocco Finocchiaro, amministratore delegato e fondatore di Zancle757 Yacht Village, imprenditore che ha acquistato l’opera; Elvira Amata, che, appena insediatasi, non ha nascosto l’interesse della Regione siciliana per il quadro.

Sgarbi “studia” l’opera

Nascerà un nuovo progetto? La Regione acquisterà l’opera o Finocchiaro manterrà l’idea di non cedere la Madonna col Bambino, dopo la condivisione con il pubblico al Monte di Pietà? Si vedrà. Intanto, sottolinea l’imprenditore messinese: “Ho acquistato quest’opera solo per amore nei confronti di un pezzo di storia della nostra terra. Ed è stato meraviglioso incontrare chi della sua passione più profonda ne ha fatto il suo unico stile di vita, ovvero Sgarbi. Io, quando fondai Zancle 757, scrissi sul sito e ovunque una frase per me decisiva: Quando avere non ti aiuta ad essere, ma quando essere ti spinge fino ad ottenere“.

Entusiasta il sottosegretario, che ha trovato l’opera in ottime condizioni, merito di un restauro di qualità. E ha ringraziato Finocchiaro per l’acquisto, che ha riportato il quadro in Italia e a Messina.

Articoli correlati